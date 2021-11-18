Рус

Без Вільяма — ніхто: Кейт Міддлтон змусили дотримуватися "принизливого" правила королівського етикету

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
72
39-річна герцогиня Кембриджська змушена дотримуватися одного з важливих правил королівського протоколу Новина оновлена 18 листопада 2021, 16:14
39-річна герцогиня Кембриджська змушена дотримуватися одного з важливих правил королівського протоколу

Особливості ієрархії у королівській сім’ї досить складні

Кейт Міддлтон — одна з високопоставлених членів королівської сім’ї, але навіть вона зобов’язана дотримуватися деяких несправедливих, по відношенню до себе, правил протоколу. Так, дружина майбутнього короля Великобританії принца Вільяма повинна кланятися принцесам Беатріс і Євгенії, незважаючи на те, що вона старша за них за віком і вважається майбутньою королевою-консортом. Чому все так?

Про це пише The Daily Express.

39-річна Кембриджська герцогиня не є прямим нащадком королівської родини. Коли вона зі своїм чоловіком, герцогом Кембриджським, Євгенія та Беатріс роблять їй реверанс, оскільки вона приймає становище свого чоловіка. Однак, коли вона не з принцом Вільямом, Кейт має кланятися всім принцесам, які отримали свої титули при народженні.

На фото: принцеси Євгенія та Беатріс
На фото: принцеси Євгенія та Беатріс

Те саме потрібно від Кейт, коли вона зустрічається з будь-яким із чотирьох дітей Єлизавети II, але їй не потрібно кланятися їхнім партнерам. Наприклад, від неї вимагатимуть зробити реверанс принцесі Анні, але їй не потрібно буде кланятися чоловікові Анни — серу Тімоті Лоренсу.

Коли ж герцогиня Кембриджська зрештою стане королевою-консортом, вона не повинна буде нікому кланятися, проте інші члени королівської сім’ї змушені будуть зробити реверанс під час зустрічі з нею.

Додамо, що коли старший син Кейт і Вільяма, принц Джордж, зійде на престол, Кетрін необхідно буде робити реверанс перед ним, оскільки правила зобов’язують вітати короля всім, хто знаходиться в приміщенні, включаючи і рідну матір.

Нагадаємо, що волелюбній американці, дружині принца Гаррі Меган Маркл, довелося несолодко при британському королівському дворі. У недавньому інтерв’ю колишня актриса зізналася, що відмова від королівських обов’язків привела до покращення її психічного здоров’я. За словами Меган, живучи з чоловіком у США, вона стала почувати себе набагато краще.

Теги:
#Кейт Міддлтон #Королівська сім'я #Королівський протокол
Пожежа забрала життя чотирьох діточок
В регіонах
Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа забрала життя чотирьох діточок
Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)
Дата публікації
Категорія
314 нардепів вирішили зняти законопроект із порядку денного голосування
Гучний "антиахметівський" законопроект 5600 поставили на паузу: відома можлива причина
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Категорія
На виплати щепленим, які анонсував Зеленський, може знадобитися близько 15 млрд грн
Рада зробила крок до видачі "Вовиної тисячі": на скільки українців вистачить грошей
Дата публікації
Категорія
З мосту – у холодний Дніпро
Патрульні вночі пірнули в Дніпро слідом за самовбивцею: "У воді ми бачили лише силует, що ворушить рукою" (відео)