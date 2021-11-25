10 звичок, що нещадно крадуть сили та енергію: перевірте їх у себе

Виявляється, багатозадачність і порушений режим дня можуть забирати здоров’я та сили нарівні зі шкідливими звичками.

Безневинні на перший погляд щоденні дії забирають нашу енергію не менше, ніж робота чи побутовий клопіт. Тільки ми не надаємо цьому належного значення, бо просто не звертаємо на них уваги.

Перелік навичок, які щодня висмоктують нашу енергію, зібрав Lifehacker.

1.Перегляд надто емоційних фільмів та телепрограм

Багато хто з нас звикли наприкінці дня відпочивати за переглядом фільму чи телепрограми перед екраном телевізора чи улюбленого гаджета. Але, кажуть психологи, перегляд емоційних телешоу забирає ваші сили. При цьому байдуже, які емоції вони пробуджують: позитивні чи негативні.

Справа в тому, що часто ми ідентифікуємо з себе екранними героями і відчуваємо те саме, що й вони. В результаті це може призвести до сильного нервового збудження і нам доводиться витрачати багато емоцій для того, щоб заспокоїтись, а це означає, що ми втомлюємося швидше.

Щоб уберегти себе від подібних емоційних навантажень, краще віддавати перевагу нейтральному контенту, який допомагає розслабитися і менше про щось думати.

2. Великі перерви між їдою

Організм людини отримує енергію з їжі, а основним її джерелом є вуглеводи. Зокрема, мозок для поповнення енергії використовує лише найпростіший вуглевод – глюкозу. Також організм робить її запаси у разі, якщо надовго залишиться без їжі.

Найкраще для вашого організму є часто і потроху – він не витрачатиме енергію на те, щоб робити своєрідні запаси, а направить її на підтримку вашого комфортного самопочуття.

3. Бардак на робочому столі

Безлад на робочому місці призводить до того, що ви витрачаєте більше енергії на елементарні завдання. У той же час, якщо ви витрачатимете 10-15 хвилин на день на те, щоб навести лад у себе на столі, а у кожної речі буде своє місце, то і ваші думки будуть упорядковані.

Робота безладно шкодить нашій увазі. В результаті у нас йде

4. Занадто багато справ планувати заздалегідь

Коли ми записуємо всі свої плани на день, при цьому намагаємося продумати виконання якомога більшої кількості завдань, то ми тільки підгодовуємо свою тривожність. Вся справа в тому, що не все і не завжди вдається робити так швидко, як хотілося б. В результаті ми починаємо нервувати і переживати, що нічого не встигаємо, а це забирає дуже багато сил та енергії.

Намагайтеся планувати тільки те, що насправді дуже важливо, а приготування нової смачної страви або прибирання в квартирі залиште на день, коли у вас не буде складних завдань. Крім того, якщо ви залишите трохи більше часу для хобі або байдикування, то почуватиметеся більш вільною людиною, у якої все під контролем.

5. Відразу відповідати на вхідні дзвінки

Вчені Каліфорнійського університету в Ірвайні заявляють, що людині необхідно більше 20 хвилин, щоб сконцентруватися на завданні, від якого нас відвернули. Телефонні дзвінки в наш час є тим самим фактором, який здатний значно відволікти нас від роботи. Тому, перед тим, як відповісти на дзвінок, подумайте, наскільки терміновим він може бути і якщо є можливість, то краще зателефонуйте пізніше – щоб не зрештою не витрачати час і сили на те, щоб заново сконцентруватися.

6. Залишати зроблене на півдорозі

Дуже часто як у роботі, так і в побуті виникають ситуації, коли під час виконання одного завдання з’ясовується, що терміново треба зробити щось ще. У результаті ми залишаємо початкову справу на потім і стрімголов кидаємося на виконання нового завдання. Але мозок так не може працювати і витрачає набагато більше сил та енергії, ніж міг би. А чим частіше повторюються подібні ситуації, ми відчуваємо себе втомленими задовго до закінчення робочого дня.

7. Сутулитися

Коли ми сутулимося, то створюємо додаткове навантаження на м’язи, суглоби та сухожилля. Відповідно, ми швидше втомлюємося. Щоб зменшити подібне навантаження, варто кілька разів на день робити розминку, вибирати зручне крісло для роботи і, можливо, надягати корсет, що підтримує.

8. Неправильно дихати

Коли ми намагаємося швидше встигнути зробити щось, то ми забуваємо правильно дихати – робимо не глибокі вдихи, що призводить до того, що кількість кисню, що надходить до організму, зменшується, що, у свою чергу, запускає у мозку процеси, які наводять до втоми.

9. Залишати дрібні завдання на потім

Зворотною стороною щоденних навантажень є відкладання дрібних завдань на потім. У результаті їх може накопичитися настільки багато, що ми починаємо переживати, що, здавалося б, за дрібницями нічого не встигаємо. Ця проблема має дуже просте рішення – коли у вас з’являється вільний час, зробіть щось зі списку негайних справ. Таким чином, у списку стане менше пунктів, і вас не поглинатиме тривога, що ви не справляєтеся навіть з дрібницями.

10. Не вимикати світло на ніч

Світло від телевізора, гаджетів або приглушене світло в кімнаті дає мозку сигнал, що темний час доби не настав, а значить ще не час виробляти мелатонін гормон сну і відпочивати, про що "Телеграф" розповідав трохи раніше. Це призводить до безсоння та постійної втоми. Тому, дозволяйте собі спати в темряві, і ваш організм подякує вам за це.

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