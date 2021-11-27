Стрімерка сколотила багатомільйонні статки в OnlyFans: чим вона так відзначилася (18+)

Дівчина каже, що покупка була здійснена не для того, щоб похвалитися перед іншими стрімерами.

Популярність соцмережі OnlyFans, у якому дівчата діляться своїми інтимними відео та фото, набирає обертів і деякі моделі вже встигли підняти на своїй діяльності цілі статки. Однією з таких є стрімерка із США Кейтлін Сірагуса, більш відома шанувальникам під ім’ям Amouranth, яка заявила, що витратила $10 мільйонів (майже 271 млн грн) на купівлю частки у мережі магазинів роздрібної торгівлі "7-11".

Про це вона повідомила передплатникам у соцмережі Твіттер.

"Ой, я зробила це знову! Цього разу 7-11. Цінник у 10 мільйонів доларів. Це колективна угода, тож мені належить лише чверть. Величезна локація, розташована поблизу автомагістралі та метро", — написала вона, пообіцявши оприлюднити деталі пізніше.

Це не перша покупка Сірагуси, до цього вона купила заправну станцію за 4 мільйони доларів (108 млн грн), хоча три з них їй довелося позичати. Купівля дозволила їй скористатися програмою допомоги інвесторам та отримати податкову знижку у розмірі понад сто тисяч доларів.

Примітно, що у своїх роликах вона майже ніколи не роздягається догола. Однак, очевидно, що кохання фанатів настільки велике, що перший ролик із повністю оголеними грудьми був куплений у неї за 221 тисячу доларів (майже 6 мільйонів гривень).

Кейтлін Сірагуса

Більш відвертий контент "Телеграф" тут публікувати не буде, проте охочі можуть ознайомитися з ним у телеграм-каналі (суворо 18+).

Як повідомлялося раніше, дружина російського хіп-хоп виконавця Паші Техніка Єва Карицька заявила про розлучення з репером і "заради інтересу" завела аккаунт в OnlyFans.