Меган Маркл перемогла в суді проти британського таблоїду через три роки

Дружина принца Гаррі зуміла досягти справедливості.

У сім’ї Меган Маркл і принца Гаррі радісна подія: через три роки судової тяганини та розгляду герцогині вдалося припинити судовий процес проти Associated Newspapers. У четвер, 2 грудня стало відомо, що Меган виграла суд проти британського таблоїда Mail on Sunday.

Про це повідомляє видання People.

Дружина принца Гаррі отримає від видавництва значну фінансову компенсацію у розмірі 2 млн доларів, а також публічні вибачення на першій шпальті Mail on Sunday, чого побажала Меган особисто.

"Це перемога не тільки для мене, а й для всіх, хто будь-коли боявся відстоювати те, що правильно", — сказала Меган після винесення вироку в Лондоні.

Нагадаємо, що дружина принца Гаррі подала до суду на британські ЗМІ за порушення авторських прав та неправомірне використання приватної інформації. Ще у 2018 році ЗМІ опублікували скандальний лист, який Меган Маркл написала своєму батькові, в якому попросила його дати спокій її сім’ї.

Як повідомляв "Телеграф", раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл потрапила до списку найвпливовіших людей у 2021 році за версією журналу TIME.