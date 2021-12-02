Рус

Меган Маркл перемогла в суді проти британського таблоїду через три роки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Герцогиня Сассекська близько трьох років боролася із британським виданням Новина оновлена 02 грудня 2021, 21:17
Герцогиня Сассекська близько трьох років боролася із британським виданням

Дружина принца Гаррі зуміла досягти справедливості.

У сім’ї Меган Маркл і принца Гаррі радісна подія: через три роки судової тяганини та розгляду герцогині вдалося припинити судовий процес проти Associated Newspapers. У четвер, 2 грудня стало відомо, що Меган виграла суд проти британського таблоїда Mail on Sunday.

Про це повідомляє видання People.

Дружина принца Гаррі отримає від видавництва значну фінансову компенсацію у розмірі 2 млн доларів, а також публічні вибачення на першій шпальті Mail on Sunday, чого побажала Меган особисто.

"Це перемога не тільки для мене, а й для всіх, хто будь-коли боявся відстоювати те, що правильно", — сказала Меган після винесення вироку в Лондоні.

Нагадаємо, що дружина принца Гаррі подала до суду на британські ЗМІ за порушення авторських прав та неправомірне використання приватної інформації. Ще у 2018 році ЗМІ опублікували скандальний лист, який Меган Маркл написала своєму батькові, в якому попросила його дати спокій її сім’ї.

Як повідомляв "Телеграф", раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл потрапила до списку найвпливовіших людей у 2021 році за версією журналу TIME.

Теги:
#Суд #Принц Гаррі #Меган Маркл
Коля Харківський міг потрапити під амністію, але у Раді стежать, щоб цього не сталося
Харків
"Такого в історії України ще не було": бізнесмен Сапронов розповів, чого домагається у справі Колі Харківського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коля Харківський міг потрапити під амністію, але у Раді стежать, щоб цього не сталося
"Такого в історії України ще не було": бізнесмен Сапронов розповів, чого домагається у справі Колі Харківського
Дата публікації
Категорія
З місця події дівчину забрали на ношах
З’явилося відео, як дівчина кинулася під поїзд у київському метро
Дата публікації
Категорія
Йшли коробочки гарні, а приїхали – мокрі
В "Укрпошті" одержувачу видали підмоклі коробки з товаром: на скандал довелося реагувати директору компанії
Дата публікації
Категорія
6-річна Мира стала жертвою свого 13-річного сусіда
Забив 6-річну дівчинку цеглою і відбувся "перевихованням": харків’яни розлючені через м’який вирок убивці
Дата публікації
Категорія
Денис Вороненков
Справа Вороненкова: через чотири роки суд Києва оголосив вирок для посібників убивства