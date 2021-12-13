Ватні акробати, кулі-фрукти та ведмеді на мотоциклах: чим прикрашали ялинки в СРСР (фото)
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Багато іграшок вішали на ялинку навіть із безнадійно затертим малюнком
Новий рік вже зовсім скоро, а це означає, що настав час прикрашати головну святкову красуню — пухнасту ялинку. Зараз багато хто користується штучними деревцями, що допомагає екології, а ось іграшки для них використовуються різні.
Напевно, у значної кількості українців залишилися набори ялинкових кульок з часів СРСР, а якщо навіть ні, то ностальгію здатні викликати навіть їхні фотографії. "Телеграф" ознайомився з публікаціями багатьох користувачів мережі LiveJournal, щоб розповісти про найпопулярніші ялинкові іграшки Радянського Союзу.
Трохи історії
Масове виробництво іграшок для новорічних дерев розпочалося в СРСР у 1935 році. Раніше ж зимові свята вважалися пережитком минулого.
Цікаво, що "політика партії" все одно мала свій вплив, тому з прикрас часто вилучалися будь-які релігійні сюжети. Ба більше, на ялинках було складно навіть знайти янголят.
До Другої світової війни в СРСР намагалися всюди просувати комунізм. Для цього використовували і Новий рік із ялинковими іграшками. Тому досі на просторах мережі можна натрапити на кульки з портретами Йосипа Сталіна чи Володимира Леніна. Втім, від такого "ноу-хау" швидко відмовилися — вочевидь, владі не надто сподобалося бути "повішеною на дереві".
За часів війни у багатьох містах панувала розруха і було зовсім не до святкувань. Та й за іграшками ніхто не стежив. Тому якщо вже прикрасити ялинку і виходило, то для цього часто використовувалися спеціальні ватяні прикраси.
Також популярними були новорічні іграшки з неробочих ламп, які фарбували, а потім розмальовували різними візерунками. Не обходилося і без картонних виробів, деякі з яких дожили до нашого часу.
З кожним роком після війни процес виготовлення ялинкових прикрас все покращувався та розростався. У переліку таких іграшок побільшало людських персонажів — героїв казок та реального життя, а також різних куль (великих та маленьких), фруктів-овочів та тварин.
Також чимало вихідців із СРСР напевно згадають і химерні новорічні гірлянди. У когось вони були у формі майже справжніх свічок, у когось — виглядали як парад планет.
Також в останні роки існування Союзу популярною традицією стала наявність фігурок Діда Мороза та Снігуроньки під новорічним деревцем.
Найдорожчі
Чимало українців хоча б раз у житті бачили краєм ока оголошення про покупку ялинкових іграшок. І це не дивно, адже антикварів справді багато. Якісь із радянських іграшок і досі стоять копійки, але є й кілька прикрас, які, виявляється, надзвичайно дорогі.
- Коник-Горбоконик. Ціна однієї такої іграшки починається від 40 тисяч рублів (близько 14,6 тисячі гривень). Вона кріпилася на ялинку за допомогою спеціальної прищіпки.
- Ведмідь на мотоциклі. За таку фігурку (картонну, але прикрашену в срібний колір) зараз можна отримати від 11 до 70 тисяч рублів (від 4 до 25,6 тисяч гривень). Ці прикраси виготовлялися підпільно, тому їх збереглося не так багато.
- Набір "П’ятнадцять союзних республік". Тут за всю колекцію вдасться врятувати від 50 тисяч рублів (трохи більше 18 тисяч гривень). Але якщо іграшки у вас раптово у чудовому стані, ціна відчутно зросте.
- Індус із ананасом. Така прикраса була дуже рідкісною і справді екзотичною. Тому нинішня його ціна, що починається зі 100 тисяч рублів (36,6 тисяч гривень) не повинна нікого дивувати.
- Прикордонник із собакою. За іграшку із зображенням радянського героя-прикордонника Микити Карацупи із його псом Інгусом можна отримати купу грошей. Одна така фігурка у поціновувачів може піти мінімум за 130 тисяч рублів (47,5 тисяч рублів).
Сподіваємося, що ви вже готові вбирати свою ялинку, адже Новий рік все ближче! А у випадку ностальгії за радянськими іграшками, їх можна спробувати знайти на українських сайтах з оголошеннями про продаж — є різні прикраси.
А поки ще є час, можна згадати, який стіл рятував мешканців Союзу під час новорічних свят та які страви зазвичай готувалися в цей час.
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