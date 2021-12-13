Ватні акробати, кулі-фрукти та ведмеді на мотоциклах: чим прикрашали ялинки в СРСР (фото)

Багато іграшок вішали на ялинку навіть із безнадійно затертим малюнком

Новий рік вже зовсім скоро, а це означає, що настав час прикрашати головну святкову красуню — пухнасту ялинку. Зараз багато хто користується штучними деревцями, що допомагає екології, а ось іграшки для них використовуються різні.

Напевно, у значної кількості українців залишилися набори ялинкових кульок з часів СРСР, а якщо навіть ні, то ностальгію здатні викликати навіть їхні фотографії. "Телеграф" ознайомився з публікаціями багатьох користувачів мережі LiveJournal, щоб розповісти про найпопулярніші ялинкові іграшки Радянського Союзу.

Трохи історії

Іграшки були найхимерніших форм

Масове виробництво іграшок для новорічних дерев розпочалося в СРСР у 1935 році. Раніше ж зимові свята вважалися пережитком минулого.

Цікаво, що "політика партії" все одно мала свій вплив, тому з прикрас часто вилучалися будь-які релігійні сюжети. Ба більше, на ялинках було складно навіть знайти янголят.

До Другої світової війни в СРСР намагалися всюди просувати комунізм. Для цього використовували і Новий рік із ялинковими іграшками. Тому досі на просторах мережі можна натрапити на кульки з портретами Йосипа Сталіна чи Володимира Леніна. Втім, від такого "ноу-хау" швидко відмовилися — вочевидь, владі не надто сподобалося бути "повішеною на дереві".

Кулька зі Сталіним та Леніним

Більш сучасні прикраси із душком СРСР

За часів війни у багатьох містах панувала розруха і було зовсім не до святкувань. Та й за іграшками ніхто не стежив. Тому якщо вже прикрасити ялинку і виходило, то для цього часто використовувалися спеціальні ватяні прикраси.

Ватні іграшки

Також популярними були новорічні іграшки з неробочих ламп, які фарбували, а потім розмальовували різними візерунками. Не обходилося і без картонних виробів, деякі з яких дожили до нашого часу.

Іграшки з лампочок

З кожним роком після війни процес виготовлення ялинкових прикрас все покращувався та розростався. У переліку таких іграшок побільшало людських персонажів — героїв казок та реального життя, а також різних куль (великих та маленьких), фруктів-овочів та тварин.

Овочі та фрукти

Прозорий виноград

Ще один "салатний" набір прикрас

Перчик та полуниця

Також чимало вихідців із СРСР напевно згадають і химерні новорічні гірлянди. У когось вони були у формі майже справжніх свічок, у когось — виглядали як парад планет.

Також в останні роки існування Союзу популярною традицією стала наявність фігурок Діда Мороза та Снігуроньки під новорічним деревцем.

Дід Мороз

Снігуронька

Найдорожчі

Чимало українців хоча б раз у житті бачили краєм ока оголошення про покупку ялинкових іграшок. І це не дивно, адже антикварів справді багато. Якісь із радянських іграшок і досі стоять копійки, але є й кілька прикрас, які, виявляється, надзвичайно дорогі.

Коник-Горбоконик. Ціна однієї такої іграшки починається від 40 тисяч рублів (близько 14,6 тисячі гривень). Вона кріпилася на ялинку за допомогою спеціальної прищіпки.

Коник Горбоконик

Ведмідь на мотоциклі. За таку фігурку (картонну, але прикрашену в срібний колір) зараз можна отримати від 11 до 70 тисяч рублів (від 4 до 25,6 тисяч гривень). Ці прикраси виготовлялися підпільно, тому їх збереглося не так багато.

Ведмідь на мотоциклі

Набір "П’ятнадцять союзних республік". Тут за всю колекцію вдасться врятувати від 50 тисяч рублів (трохи більше 18 тисяч гривень). Але якщо іграшки у вас раптово у чудовому стані, ціна відчутно зросте.

Колекція республік

Індус із ананасом. Така прикраса була дуже рідкісною і справді екзотичною. Тому нинішня його ціна, що починається зі 100 тисяч рублів (36,6 тисяч гривень) не повинна нікого дивувати.

Індус із ананасом

Прикордонник із собакою. За іграшку із зображенням радянського героя-прикордонника Микити Карацупи із його псом Інгусом можна отримати купу грошей. Одна така фігурка у поціновувачів може піти мінімум за 130 тисяч рублів (47,5 тисяч рублів).

Сподіваємося, що ви вже готові вбирати свою ялинку, адже Новий рік все ближче! А у випадку ностальгії за радянськими іграшками, їх можна спробувати знайти на українських сайтах з оголошеннями про продаж — є різні прикраси.

Іграшки

Гірлянди

А поки ще є час, можна згадати, який стіл рятував мешканців Союзу під час новорічних свят та які страви зазвичай готувалися в цей час.