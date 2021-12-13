Ватные акробаты, шары-фрукты и медведи на мотоциклах: чем украшали елки в СССР (фото)

Многие игрушки вешались на елку даже с безнадежно затертым рисунком

Новый год уже совсем скоро, а это значит, что приходит пора наряжать главную праздничную красавицу — пушистую ель. Сейчас многие пользуются искусственными деревцами, что помогает экологии, а вот игрушки для них используются самые разные.

Наверняка у многих остались наборы елочных шариков со времен СССР, а если даже нет, то ностальгию по щелчку пальцев способны вызвать даже их фотографии. "Телеграф" ознакомился с публикациями многих пользователей сети LiveJournal, чтобы рассказать о самых популярных елочных игрушках Советского Союза.

Немного истории

Игрушки были самой причудливой формы

Массовое производство игрушек для новогодних деревьев началось в СССР в 1935 году. Раньше же зимние праздники считались недостойными того, чтобы отмечаться.

Интересно, что "политика партии" все равно имела свое влияние, поэтому из украшений часто изымались любые религиозные сюжеты. Более того — на елочках было сложно даже найти ангелочков.

До Второй мировой войны в СССР пробовали везде продвигать коммунизм. Для этого использовали и Новый год с елочными игрушками. Поэтому до сих пор на просторах сети можно наткнуться на шарики с портретами Иосифа Сталина или Владимира Ленина. Впрочем, от такого "ноу-хау" быстро отказались — видимо, власти не слишком понравилось быть "повешенными на дереве".

Шарик со Сталиным и Лениным

Более современные украшения с душком СССР

Во времена войны во многих городах царила разруха и было не совсем до празднований. Да и за игрушками никто сильно не следил. Поэтому если уж украсить елку и получалось, то для этого часто использовались специальные ватные украшения.

Ватные игрушки

Также популярными были новогодние игрушки из нерабочих лампочек, которые красили, а после разрисовывали разными узорами. Не обходилось и без картонных поделок, немногие из которых дожили до нашего времени.

Игрушки из лампочек

С каждым годом после войны процесс изготовления елочных украшений все улучшался и разрастался. В перечне таких игрушек стало больше человеческих персонажей — героев сказок и реальной жизни, а также различных шаров (больших и маленьких), фруктов-овощей и животных.

Прозрачный виноград

Еще один "салатный" набор украшений

Перчик и клубника

Пять минут, пять минут...

Также многие заставшие времена СССР наверняка вспомнят и причудливые новогодние гирлянды. У кого-то они были в форме почти настоящих свечей, у кого-то — выглядели как парад планет.

Также в последние года существования Союза популярной традицией стало наличие фигурок Деда Мороза и Снегурочки под новогодним деревцем.

Дед Мороз

Снегурочка

Самые дорогие

Многие украинцы хотя бы раз в жизни видели краем глаза объявления о скупке елочных игрушек. И это неудивительно, ведь антикваров — действительно много. Какие-то из них и до сих пор стоят сущие копейки, но есть и несколько украшений, которые, оказывается, стоят целое состояние.

Конек-горбунок. Цена одной такой игрушки начинается с 40 тысяч рублей (около 14,6 тысяч гривен). Она крепилась на елку с помощью специальной прищепки.

Медведь на мотоцикле. За такую фигурку (картонную, но разукрашенную в серебряный цвет) сейчас можно выручить от 11 до 70 тысяч рублей (от 4 до 25,6 тысяч гривен). Эти украшение изготавливались подпольно, поэтому их сохранилось не так и много.

Медведь на мотоцикле

Набор "Пятнадцать союзных республик". Здесь за всю коллекцию удастся выручить от 50 тысячи рублей (чуть больше 18 тысяч гривен). Но если игрушки внезапно у вас в отличном состоянии, стоимость ощутимо вырастет.

Коллекция республик

Индус с ананасом. Такое украшение было очень редким и действительно экзотическим. Поэтому нынешняя его цена, начинающаяся со 100 тысяч рублей (36,6 тысячи гривен) не должна никого удивлять.

Индус с ананасом

Пограничник с собакой. За игрушку с изображением советского героя-пограничника Никиты Карацупы с его псом Ингусом можно получить кучу денег. Одна такая фигурка у ценителей может уйти минимум за 130 тысяч рублей (47,5 тысячи рублей).

Надеемся, что вы уже готовы наряжать свою елочку, ведь Новый год все ближе! И в случае ностальгии за советскими игрушками, их можно попытаться найти на украинских сайтах с объявлениями о продаже — в наличии есть разные украшения.

Игрушки

Гирлянды

А пока еще есть время, можно вспомнить, какой стол выручал жителей Союза во время новогодних праздников и какие блюда обычно готовились в это время.