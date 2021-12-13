Укр

Ватные акробаты, шары-фрукты и медведи на мотоциклах: чем украшали елки в СССР (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Наряжать елку игрушками — любимое занятие для многих
Наряжать елку игрушками — любимое занятие для многих

Многие игрушки вешались на елку даже с безнадежно затертым рисунком 

Новый год уже совсем скоро, а это значит, что приходит пора наряжать главную праздничную красавицу — пушистую ель. Сейчас многие пользуются искусственными деревцами, что помогает экологии, а вот игрушки для них используются самые разные.

Наверняка у многих остались наборы елочных шариков со времен СССР, а если даже нет, то ностальгию по щелчку пальцев способны вызвать даже их фотографии. "Телеграф" ознакомился с публикациями многих пользователей сети LiveJournal, чтобы рассказать о самых популярных елочных игрушках Советского Союза.

Немного истории

Игрушки были самой причудливой формы
Игрушки были самой причудливой формы

Массовое производство игрушек для новогодних деревьев началось в СССР в 1935 году. Раньше же зимние праздники считались недостойными того, чтобы отмечаться.

Интересно, что "политика партии" все равно имела свое влияние, поэтому из украшений часто изымались любые религиозные сюжеты. Более того — на елочках было сложно даже найти ангелочков.

До Второй мировой войны в СССР пробовали везде продвигать коммунизм. Для этого использовали и Новый год с елочными игрушками. Поэтому до сих пор на просторах сети можно наткнуться на шарики с портретами Иосифа Сталина или Владимира Ленина. Впрочем, от такого "ноу-хау" быстро отказались — видимо, власти не слишком понравилось быть "повешенными на дереве".

Шарик со Сталиным и Лениным
Шарик со Сталиным и Лениным
Более современные украшения с душком СССР
Более современные украшения с душком СССР

Во времена войны во многих городах царила разруха и было не совсем до празднований. Да и за игрушками никто сильно не следил. Поэтому если уж украсить елку и получалось, то для этого часто использовались специальные ватные украшения.

Ватные игрушки
Ватные игрушки

Также популярными были новогодние игрушки из нерабочих лампочек, которые красили, а после разрисовывали разными узорами. Не обходилось и без картонных поделок, немногие из которых дожили до нашего времени.

Игрушки из лампочек
Игрушки из лампочек

С каждым годом после войны процесс изготовления елочных украшений все улучшался и разрастался. В перечне таких игрушек стало больше человеческих персонажей — героев сказок и реальной жизни, а также различных шаров (больших и маленьких), фруктов-овощей и животных. 

Овощи-фрукты
Овощи-фрукты
Прозрачный виноград
Прозрачный виноград
Мини-игрушки
Мини-игрушки
Еще один "салатный" набор украшений
Еще один "салатный" набор украшений
Перчик и клубника
Перчик и клубника
Пять минут, пять минут...
Пять минут, пять минут...

Также многие заставшие времена СССР наверняка вспомнят и причудливые новогодние гирлянды. У кого-то они были в форме почти настоящих свечей, у кого-то — выглядели как парад планет.

Также в последние года существования Союза популярной традицией стало наличие фигурок Деда Мороза и Снегурочки под новогодним деревцем.

Дед Мороз
Дед Мороз
Снегурочка
Снегурочка

Самые дорогие

Многие украинцы хотя бы раз в жизни видели краем глаза объявления о скупке елочных игрушек. И это неудивительно, ведь антикваров — действительно много. Какие-то из них и до сих пор стоят сущие копейки, но есть и несколько украшений, которые, оказывается, стоят целое состояние.

  • Конек-горбунок. Цена одной такой игрушки начинается с 40 тысяч рублей (около 14,6 тысяч гривен). Она крепилась на елку с помощью специальной прищепки.
Конек-горбунок
Конек-горбунок
  • Медведь на мотоцикле. За такую фигурку (картонную, но разукрашенную в серебряный цвет) сейчас можно выручить от 11 до 70 тысяч рублей (от 4 до 25,6 тысяч гривен). Эти украшение изготавливались подпольно, поэтому их сохранилось не так и много.
Медведь на мотоцикле
Медведь на мотоцикле
  • Набор "Пятнадцать союзных республик". Здесь за всю коллекцию удастся выручить от 50 тысячи рублей (чуть больше 18 тысяч гривен). Но если игрушки внезапно у вас в отличном состоянии, стоимость ощутимо вырастет.
Коллекция республик
Коллекция республик
  • Индус с ананасом. Такое украшение было очень редким и действительно экзотическим. Поэтому нынешняя его цена, начинающаяся со 100 тысяч рублей (36,6 тысячи гривен) не должна никого удивлять.
Индус с ананасом
Индус с ананасом
  • Пограничник с собакой. За игрушку с изображением советского героя-пограничника Никиты Карацупы с его псом Ингусом можно получить кучу денег. Одна такая фигурка у ценителей может уйти минимум за 130 тысяч рублей (47,5 тысячи рублей). 
Герой-пограничник
Герой-пограничник

Надеемся, что вы уже готовы наряжать свою елочку, ведь Новый год все ближе! И в случае ностальгии за советскими игрушками, их можно попытаться найти на украинских сайтах с объявлениями о продаже — в наличии есть разные украшения.

Игрушки
Игрушки
Гирлянды
Гирлянды

А пока еще есть время, можно вспомнить, какой стол выручал жителей Союза во время новогодних праздников и какие блюда обычно готовились в это время.

Теги:
#Игрушки #СССР #Украшения #Новый год
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