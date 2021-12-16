Таропрогноз на 16 грудня: одним варто дати собі відпочити, іншим – поберегти близьких

Карти радять не перевантажувати себе справами та не починати конфлікти

Ближче до кінця тижня багатьом вже важко робити справи, але залишилося потерпіти зовсім небагато, — вихідні вже не за горами.

Як показав прогноз Таро від "Телеграфу", цього четверга, 16 грудня, багатьом буде несолодко.

Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з трьох карток на фотографії нижче:

Вибирайте серцем, а не розумом

А тепер звіртеся, що саме Ви обрали:

Ті ж карти сорочкою вниз

І пояснюємо, що це означає.

Десятка мечів

На цій карті намальовано людину, яку пронизали одразу десять клинків, і значення карти відповідне: поразка. Битва програна, нічого вже не вдієш.

Але не варто надто засмучуватися. Карта каже про те, що плани не збудуться, але які саме плани не уточнює.

Десятка жезлів

Ви можете побачити на цій карті людину, яка звалила на себе так багато, що сама прогинається під тяжкою ношею. Це карта-застереження для Вас: зменште оберти та делегуйте завдання там, де це можливо, інакше можете зламатися під тягарем справ.

Перевернута Королева жезлів

Сьогодні Ви будете схильні до надмірно імпульсивних та незалежних вчинків, які можуть обернутися конфліктами, зарозумілістю і навіть жорстокістю. У відносинах можуть проскочити ревнощі і марнославство.

Бережіть близьких сьогодні і постарайтеся нікого не образити, оскільки згодом можете пошкодувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розписував, що чекає кожен знак Зодіаку на любовному фронті у 2022 році.