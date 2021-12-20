Рус

"Зідрала у Зіверт": Ані Лорак звинуватили у плагіаті образу російської співачки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
174
Співачка поділилася пікантними кадрами в Інстаграм Новина оновлена 20 грудня 2021, 18:57
Співачка поділилася пікантними кадрами в Інстаграм

Співачка потрапила під хвилю критики за свою нову зачіску та новорічний костюм.

Відома українська співачка Ані Лорак, яку раніше звинуватили у надмірному фотошопі, знову потрапила під хвилю критики від своїх фанів. Цього разу приводом для обговорень та засуджень став її новорічний костюм.

На своїй сторінці в Інстаграм Ані Лорак опублікувала кілька знімків із виступу на черговому новорічному концерті. На фото артистка постала в незвичайному образі: з пишною кучерявою зачіскою, яка дуже нагадує образ Вітні Х’юстон, і в чорному боді з високим горлом та довгими рукавами, яке дуже виділило тонку талію співачки, а високі чоботи на підборах підкреслили її довгі ноги.

"Новорічний марафон продовжується. Як вам моє перетворення?" — поцікавилася у своїх підписників Лорак.

43-річна Ані Лорак поексперементувала із зовнішнім виглядом
43-річна Ані Лорак поексперементувала із зовнішнім виглядом
Ані Лорак зробила собі пишну афрозачіску
Ані Лорак зробила собі пишну афрозачіску

Однак такий образ не припав багатьом користувачам мережі до смаку. Багато фанів зазначили, що набагато жіночніше та доречніше було б, якби артистка одягла на виступ сукню.

 

Крім цього, Ані Лорак звинуватили у плагіаті образу у російської співачки Зіверт, яка раніше виступала з подібною зачіскою. Також у мережі зазначили, що у такому образі артистку легко сплутати і з Настею Каменськими.

Образ співачки Зіверт

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Ані Лорак, яка останні роки живе та працює в країні-агресорі Росії, вперше за 7 років дала інтерв’ю українському телеканалу "1+1". У програмі "ЖВЛ" артистка розповіла, що на неї нібито було зроблено "політичне замовлення". Інтерв’ю 42-річної зірки висміяв український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк, зазначивши, що у артистки "мало мізків".

Теги:
#Ані Лорак
Тисячу за програмою "єПідтримка" можна використати протягом 4 місяців
Україна
Брати або "залишити старим": у мережі розгорілися неабиякі суперечки через тисячу Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Тисячу за програмою "єПідтримка" можна використати протягом 4 місяців
Брати або "залишити старим": у мережі розгорілися неабиякі суперечки через тисячу Зеленського
Дата публікації
Категорія
Поки Київ засипає снігом, водіям доводиться стояти у пробках
Київ засипало снігом: місто скували пробки та аварії (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко
Порошенка підозрюють у держзраді: за що та чим відповіли у лідера "Євросолідарності"
Дата публікації
Категорія
Чимало бізнесменів проти нововведень у вигляді РРО
Нові правила: кому з підприємців доведеться мати касовий апарат у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Як не стати жертвою здирників з фінкомпаній
З українців вибивають "липові" борги, використовуючи продажних нотаріусів: як працює схема