"Зідрала у Зіверт": Ані Лорак звинуватили у плагіаті образу російської співачки

Співачка потрапила під хвилю критики за свою нову зачіску та новорічний костюм.

Відома українська співачка Ані Лорак, яку раніше звинуватили у надмірному фотошопі, знову потрапила під хвилю критики від своїх фанів. Цього разу приводом для обговорень та засуджень став її новорічний костюм.

На своїй сторінці в Інстаграм Ані Лорак опублікувала кілька знімків із виступу на черговому новорічному концерті. На фото артистка постала в незвичайному образі: з пишною кучерявою зачіскою, яка дуже нагадує образ Вітні Х’юстон, і в чорному боді з високим горлом та довгими рукавами, яке дуже виділило тонку талію співачки, а високі чоботи на підборах підкреслили її довгі ноги.

"Новорічний марафон продовжується. Як вам моє перетворення?" — поцікавилася у своїх підписників Лорак.

43-річна Ані Лорак поексперементувала із зовнішнім виглядом

Ані Лорак зробила собі пишну афрозачіску

Однак такий образ не припав багатьом користувачам мережі до смаку. Багато фанів зазначили, що набагато жіночніше та доречніше було б, якби артистка одягла на виступ сукню.

Крім цього, Ані Лорак звинуватили у плагіаті образу у російської співачки Зіверт, яка раніше виступала з подібною зачіскою. Також у мережі зазначили, що у такому образі артистку легко сплутати і з Настею Каменськими.

Образ співачки Зіверт

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Ані Лорак, яка останні роки живе та працює в країні-агресорі Росії, вперше за 7 років дала інтерв’ю українському телеканалу "1+1". У програмі "ЖВЛ" артистка розповіла, що на неї нібито було зроблено "політичне замовлення". Інтерв’ю 42-річної зірки висміяв український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк, зазначивши, що у артистки "мало мізків".