Зимове сонцестояння 2021: що категорично заборонено робити цього дня

У народі цей період ще називають "північ року".

У вівторок, 21 грудня, відбудеться зимове сонцестояння, що означає, що у цей день спостерігатиметься найдовша ніч, яка пройде о 17:59 за Києвом, і найкоротший день на рік.

Астролог Людмила, яка в Інстаграмі веде свій блог під ніком astro_lotos, називає зимове сонцестояння своєрідним переходом від темряви до світла. Вона рекомендує цього дня позбутися всього непотрібного як матеріального, так і духовного. Також астролог звернула увагу на заборони дня.

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Що не можна робити у день зимового сонцестояння 21 грудня:

Не плануйте на цей день складних та виснажливих справ.

Не злиться, не нервуйте і зберігайте емоційну рівновагу.

Не переїдайте і намагайтеся харчуватися правильно.

Не думайте про сумне — підтримуйте позитивний настрій.

Крім цього, астролог Людмила радить попрацювати над своїми негативними якостями та звичками, яких ви хотіли б позбутися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зимове сонцестояння — це дуже потужний енергетичний день, коли можна і потрібно загадувати бажання та сміливо замислюватися про свої плани. Як правильно загадати своє бажання в ніч сонцестояння, щоб воно здійснилося — читайте у нашому матеріалі.