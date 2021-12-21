Зимове сонцестояння 2021: що категорично заборонено робити цього дня
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У народі цей період ще називають "північ року".
У вівторок, 21 грудня, відбудеться зимове сонцестояння, що означає, що у цей день спостерігатиметься найдовша ніч, яка пройде о 17:59 за Києвом, і найкоротший день на рік.
Астролог Людмила, яка в Інстаграмі веде свій блог під ніком astro_lotos, називає зимове сонцестояння своєрідним переходом від темряви до світла. Вона рекомендує цього дня позбутися всього непотрібного як матеріального, так і духовного. Також астролог звернула увагу на заборони дня.
Що не можна робити у день зимового сонцестояння 21 грудня:
- Не плануйте на цей день складних та виснажливих справ.
- Не злиться, не нервуйте і зберігайте емоційну рівновагу.
- Не переїдайте і намагайтеся харчуватися правильно.
- Не думайте про сумне — підтримуйте позитивний настрій.
Крім цього, астролог Людмила радить попрацювати над своїми негативними якостями та звичками, яких ви хотіли б позбутися.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зимове сонцестояння — це дуже потужний енергетичний день, коли можна і потрібно загадувати бажання та сміливо замислюватися про свої плани. Як правильно загадати своє бажання в ніч сонцестояння, щоб воно здійснилося — читайте у нашому матеріалі.
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