Лікар Комаровський назвав найнебезпечнішу річ на кухні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 150
Кухонну губку необхідно регулярно міняти.
Найвідоміший в Україні лікар Євген Комаровський назвав одну з найнебезпечніших речей, яка є на кухні кожного. Йдеться про звичайні губки та мочалки для миття посуду. Виявляється, одне з найважливіших правил поведінки на кухні — це не тільки своєчасне та правильне миття рук, але й часта заміна або хоча б стерилізація губки.
Про це Комаровський пише у своєму журналі.
Одна з головних помилок усіх господинь на кухні пов’язана зі звичкою заощаджувати — у цьому випадку, на кухонних ганчірочках-мочалочках, зазначає лікар. Нещодавнє соціологічне дослідження з’ясувало, що люди найбільше бояться кришок та сидінь громадських унітазів, а точніше – бактерій на них. При цьому, згідно з даними ще одного дослідження, концентрація мікробів на кухонних ганчірочках у 100 разів вища, ніж на унітазах у громадських туалетах. У зв’язку з цим лікар Комаровський радить робити наступне: якщо ви ніяк не можете розлучитися зі своєю улюбленою ганчірочкою, покладіть її на тарілку і поставте в мікрохвильову піч щонайменше на одну хвилину. Так ви простерилізуєте потенційне джерело інфекції, і ризиків для здоров’я поменшає.
Раніше дієтолог Тетяна Ярмошик розповіла, які ще речі на речах кухні можуть бути дуже небезпечними.
Важливо:
будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.
- Дата публікації
-
- Категорія
-