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Лікар Комаровський назвав найнебезпечнішу річ на кухні

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Кухонна губка є розсадником мікробів Новина оновлена 22 грудня 2021, 13:21
Кухонна губка є розсадником мікробів

Кухонну губку необхідно регулярно міняти.

Найвідоміший в Україні лікар Євген Комаровський назвав одну з найнебезпечніших речей, яка є на кухні кожного. Йдеться про звичайні губки та мочалки для миття посуду. Виявляється, одне з найважливіших правил поведінки на кухні — це не тільки своєчасне та правильне миття рук, але й часта заміна або хоча б стерилізація губки.

Про це Комаровський пише у своєму журналі.

Одна з головних помилок усіх господинь на кухні пов’язана зі звичкою заощаджувати — у цьому випадку, на кухонних ганчірочках-мочалочках, зазначає лікар. Нещодавнє соціологічне дослідження з’ясувало, що люди найбільше бояться кришок та сидінь громадських унітазів, а точніше – бактерій на них. При цьому, згідно з даними ще одного дослідження, концентрація мікробів на кухонних ганчірочках у 100 разів вища, ніж на унітазах у громадських туалетах. У зв’язку з цим лікар Комаровський радить робити наступне: якщо ви ніяк не можете розлучитися зі своєю улюбленою ганчірочкою, покладіть її на тарілку і поставте в мікрохвильову піч щонайменше на одну хвилину. Так ви простерилізуєте потенційне джерело інфекції, і ризиків для здоров’я поменшає.

Раніше дієтолог Тетяна Ярмошик розповіла, які ще речі на речах кухні можуть бути дуже небезпечними.

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Теги:
#Кухня #Комаровський #Євген Комаровський #Доктор Комаровський
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