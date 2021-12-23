Різдвяні ворожіння: найвірніші способи дізнатися про своє майбутнє

Дізнатися про майбутнє допоможуть ворожіння на Різдво, перевірені поколіннями

Українці завжди вважали Різдво одним з найважливіших свят у році та пов’язували з ним дуже багато традицій та прикмет. Наприклад, напередодні свята дівчата збиралися невеликими компаніями та ворожили на нареченого. Також у цей період багато хто гадав на те, яке майбутнє на них чекає.

Про це пише AstroScope.

Ворожіння на майбутнє з чашками

Для ворожіння необхідно взяти чашки, кількість яких відповідає кількості бажаючих дізнатися про долю. У чашки потрібно покласти кільце, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, а одну — налити трохи води. Ті, хто ворожать, по черзі із заплющеними очима, вибирають чашку.

Якщо виберете обручку – на вас чекає весілля, монета – до багатства, хліб – до достатку, цукор – до веселощів, цибуля – до сліз, сіль – до нещастя, а чашка з водою означає, що найближчим часом не варто чекати змін.

Ворожіння на папері

Необхідно взяти аркуш паперу, зімʼяти його, покласти на дно перевернутої тарілки та підпалити. Після цього тарілку потрібно піднести до стіни та обережно перевертати, поки на стіні не з’явиться тінь, за контурами якої і можна буде визначити майбутнє.

Ворожіння на воску

Для ворожіння на воску необхідно взяти дві воскові свічки, одну з яких потрібно запалити, а шматочки другої покласти в ложку. Віск потрібно розтопити, нагріваючи ложку над свічкою, що горить. Після цього розплавлений віск необхідно вилити в склянку з холодною водою і при світлі свічки по фігурі, що утворилася, можна визначити майбутнє.

Ворожіння "так/ні"

Ліву руку долонею донизу потрібно тримати над банкою з будь-якою крупою. У цей час потрібно максимально зосередитись і поставити питання, на яке можна відповісти так чи ні. Після цього з банки потрібно набрати жменю круп, висипати її на стіл і перерахувати зерна. Якщо їх буде парне число, то відповідь "так", якщо непарне — "ні".

Ворожіння за книгою

Дізнатися про майбутнє також допоможе книга. Для цього необхідно взяти будь-яку книгу та загадати номер сторінки та рядку – що буде написано, те на вас і чекає.

Раніше "Телеграф" писав, що суворо заборонено робити на Різдво.