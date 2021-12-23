Укр

Рождественские гадания: самые верные способы узнать свое будущее

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Как правильно гадать на Рождество
Как правильно гадать на Рождество

Узнать будущее помогут гадания на Рождество, проверенные поколениями

Украинцы всегда считали Рождество одним из наиболее важных праздников в году и связывали с ним очень много традиций и примет. Например, в канун праздника девушки собирались небольшими компаниями и гадали на суженого. Также в этот период многие гадали на то, какое будущее их ждет.

Об этом пишет AstroScope.

Гадание на будущее с чашками

Для гадания необходимо взять чашки, число которых соответствует количеству желающих узнать судьбу. В чашки нужно положить кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а в одну – налить немного воды. Гадающие по очереди с закрытыми глазами выбирают чашку.

Если выберете кольцо – вас ждет свадьба, монета – к богатству, хлеб – к достатку, сахар – к веселью, лук – к слезам, соль – к несчастью, а чашка с водой значит, что в ближайшее время не стоит ждать перемен.

Гадания на бумаге

Необходимо взять лист бумаги, скомкать его, положить на дно перевернутой тарелки и поджечь. После этого тарелку нужно поднести к стене и осторожно переворачивать, пока на стене не появится тень, по очертаниям которой и можно будет определить будущее.

Гадания на воске

Для гадания на воске необходимо взять две восковые свечи, одну из которых потребуется зажечь, а кусочки второй положить в ложку. Воск нужно растопить, нагревая ложку над горящей свечкой. После этого расплавленный воск необходимо вылить в стакан с холодной водой и при свете свечи по образовавшейся фигуре можно определить будущее.

Гадание "да/нет"

Левую руку ладонью вниз нужно держать над банкой с любой крупой. В это время нужно максимально сосредоточиться и задать вопрос, на который можно ответить да или нет. После этого из банки нужно набрать горсть крупы, высыпать ее на стол и пересчитать зерна. Если их будет четное число, то ответ "да", если нечетное – "нет".

Гадание по книге

Узнать будущее также поможет книга. Для этого необходимо взять любую книгу и загадать номер страницы и строчки – что будет написано, то вас и ждет.

Ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено делать в Рождество.

Теги:
#Праздник #Традиции #Гадание #Рождество
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