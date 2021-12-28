Підбиваємо підсумки року з користю: два способи зробити це правильно

Психолог дала поради про те, як правильно підсумувати прожитий рік

Напередодні Нового року кожен із нас згадує прожиті за останні 12 місяців події – як негативні, так і позитивні. Як правильно підбивати підсумки року і навіщо це робити — "Телеграф" дізнався у психолога, доктора філософії, TV-експерта та автора статей Олени Шершньової.

Підбиваючи підсумки року психолог рекомендує складати не один, а одразу два списки.

Підсумки року: що має бути в першому списку

У першому списку потрібно перерахувати свої досягнення та звершення, те, що вдалося зробити за цей рік. Як зазначає Шершньова, цей список дуже мотивує і допомагає згадати про те, яка ви дивовижна, талановита, здібна людина, наскільки прихильна до вас доля, як у вас все виходить і яких нових висот ви змогли досягти.

Експерт додає, що порівнювати свої досягнення можна зі своїми попередніми перемогами або зі списком цілей, які ставилися на попередній рік. Наприклад, якщо ви поставили 20 цілей та 10 з них здійснили – то ви вже молодець!

"Досягати всього — неможливо, так само як і скрізь усе робити на "5+". Якщо якісь із цілей вам вдалося здолати — це вже дуже гарно", — зазначила психолог.

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Підсумки року: що має бути в другому списку

Другий – список про те, що розчарувало вас у році, що минає. Наприклад, ви щось втратили, десь програли, у чомусь вчинили не так, як хотілося б, і досі жалкуєте.

"Цей список потрібно зробити для того, щоб із кожної негативної події, яка досі вас турбує, ви могли винести урок. У кожній події в нашому житті міститься якийсь урок і важливо його розшифрувати", — наголошує психолог.

Трапляється, що розпізнати користь від тієї чи іншої події не вдається, або ж ви відчуваєте, що це від вас не залежало, було несправедливим по відношенню до вас, не контролюється вами. У такому разі, пояснила експерт, урок може полягати у прийнятті фатальних і неминучих життєвих епізодів або ж у навчанні спокійнішій реакції на подібне. Остання навичка навчить вас не губитися при неприємностях, а мобілізуватися, зберігати спокій і вчиняти злагоджені та грамотні дії.

Ці два списки, резюмує Шершньова, допоможуть вам:

Мотивувати себе на подальші здобутки, надихнувшись своїми минулими перемогами. Здобути уроки з негативних подій і відпустити їх, як пройдений етап, і рухатися далі без вантажу негативу.

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Зазначимо, деякі люблять підбивати цілі публічно, наприклад, у соціальних мережах. Психолог запевнила, що це справа кожного.

"Я вважаю, що більш глибинне опрацювання, більша усвідомленість можлива віч-на-віч із собою або в бесіді з психологом, коучем. Але якщо вам подобається обговорювати це з оточенням — то чому б і ні", — заявила наша співрозмовниця.

Як писав "Телеграф", багато хто з нас сприймає Новий рік як старт і певний рубіж. З 1 січня хочеться почати жити з чистого аркуша і не тягнути із собою тягар негативу та минулого. Розповідаємо, які справи вам потрібно постаратися провернути до Нового року, щоби вступити до 2022 року з позитивом і світлою енергією.