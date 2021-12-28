Подводим итоги года с пользой: два способа сделать это правильно

Психолог дала советы о том, как правильно подытожить прожитый год

В преддверии Нового года каждый из нас вспоминает прожитые за последние 12 месяцев события – как негативные, так и положительные. Как правильно подводить итоги года и зачем это делать – "Телеграф" узнал у психолога, доктора философии, TV-эксперта и автора статей Елены Шершневой.

Подводя итоги года психолог рекомендует составлять не один, а сразу два списка.

Итоги года: что должно быть в первом списке

В первом списке нужно перечислить свои достижения и свершения, то, что удалось сделать за этот год. Как отмечает Шершнева, этот список очень мотивирует и помогает вспомнить о том, какой вы удивительный, талантливый, способный человек, как благосклонна к вам судьба, как у вас все получается и каких новых высот вы смогли достичь.

Эксперт добавляет, что сравнивать свои достижения можно со своими предыдущими победами или же со списком целей, которые ставились на предыдущий год. Например, если вы поставили 20 целей и 10 из них осуществили – то вы уже молодец!

"Достигать всего – невозможно, так же как и везде все делать на "5+". Если чего-то из целей вам удалось добиться – это уже очень здорово", — отметила психолог.

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Итоги года: что должно быть во втором списке

Второй – список о том, что разочаровало вас в уходящем году. Например, вы что-то потеряли, где-то проиграли, в чем-то поступили не так, как хотелось бы, и до сих пор сожалеете.

"Этот список нужно сделать для того, чтобы из каждого негативного события, которое до сих пор вас тревожит, вы могли извлечь урок. В каждом событии в нашей жизни содержится какой-то урок и важно его расшифровать", — подчеркивает психолог.

Случается, что распознать пользу от того или иного события не удается, или же вы чувствуете, что произошедшее от вас не зависело, было несправедливым по отношению к вам, не контролируется вами. В таком случае, пояснила эксперт, урок может состоять в принятии фатальных и неизбежных жизненных эпизодов или же в обучении более спокойной реакции на подобное. Последний навык научит вас не теряться при неприятностях, а мобилизоваться, сохранять спокойствие и предпринимать слаженные и грамотные действия.

Эти два списка, резюмирует Шершнева, помогут вам:

Мотивировать себя на дальнейшие достижения, вдохновившись своими прошлыми победами. Извлечь уроки из негативных событий и наконец-то отпустить их, как пройденный этап, и двигаться дальше без груза негатива.

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Отметим, что некоторые любят подводить цели публично, например, в социальных сетях. Психолог заверила, что это дело каждого.

"Я считаю, что более глубинная проработка, большая осознанность возможна наедине с собой или в беседе с психологом, коучем. Но если вам нравится обсуждать это с окружающими – то почему бы и нет", — заявила наша собеседница.

Как писал "Телеграф", многие из нас воспринимают Новый год как старт и определенный рубеж. С 1 января хочется начать жить с чистого листа и не тянуть с собой груз негатива и прошлого. Рассказываем, какие дела вам нужно постараться провернуть до Нового года, чтобы вступить в 2022 год с позитивом и светлой энергией.