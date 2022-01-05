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Число 2022 року: як скласти свій власний нумерологічний прогноз

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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У 2022 році потрібно бути уважними до свого числа
У 2022 році потрібно бути уважними до свого числа

Рік, що настав, несе українцям низку змін.

Щоб максимально гармонізувати простір навколо себе, нумерологи радять спиратися на числа року. Для України це 2, а найголовнішою "покровителькою" стала Венера із цифрою шість.

Як розповіла "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохріна, крім основного числа року, яке віщує зміни у любовних стосунках, українцям слід звернути увагу і на особистий прогноз. Його вираховують складаючи цифри з дати народження із шісткою. Повинна вийти одна цифра.

  • Для тих у кого вийшла 1 — варто приділити увагу відпочинку, здоров’ю, упорядкувати тіло і читати більше книг.
  • У кого вийшло 2, 3, 4, 6 — можна готуватися до особистих стосунків.
  • 2, 3, 6 — рік обіцяє пропозицію про шлюб або з’явиться його необхідність.
  • 2, 4, 6, 7, 8 – власникам цієї цифри року потрібно зайнятися вирішенням давніх конфліктів.

Нумеролог впевнена — простіше підлаштуватися до того, що віщує 2022, ніж намагатися йти проти вібрацій року. Універсальним рішенням стане налагодження стосунків у сім’ї. Як раніше писав "Телеграф", потрібно звернути увагу на творчий розвиток та харчування.

Теги:
#Прогноз #Нумеролог #Число #Нумерологія
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