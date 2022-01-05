Число 2022 року: як скласти свій власний нумерологічний прогноз

Рік, що настав, несе українцям низку змін.

Щоб максимально гармонізувати простір навколо себе, нумерологи радять спиратися на числа року. Для України це 2, а найголовнішою "покровителькою" стала Венера із цифрою шість.

Як розповіла "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохріна, крім основного числа року, яке віщує зміни у любовних стосунках, українцям слід звернути увагу і на особистий прогноз. Його вираховують складаючи цифри з дати народження із шісткою. Повинна вийти одна цифра.

Для тих у кого вийшла 1 — варто приділити увагу відпочинку, здоров’ю, упорядкувати тіло і читати більше книг.

У кого вийшло 2, 3, 4, 6 — можна готуватися до особистих стосунків.

2, 3, 6 — рік обіцяє пропозицію про шлюб або з’явиться його необхідність.

2, 4, 6, 7, 8 – власникам цієї цифри року потрібно зайнятися вирішенням давніх конфліктів.

Нумеролог впевнена — простіше підлаштуватися до того, що віщує 2022, ніж намагатися йти проти вібрацій року. Універсальним рішенням стане налагодження стосунків у сім’ї. Як раніше писав "Телеграф", потрібно звернути увагу на творчий розвиток та харчування.