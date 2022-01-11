5 звичних речей у нашому житті, про справжню назву яких ми і не підозрюємо

Дізнайтесь, як називалися звичні нам речі спочатку

Ви коли-небудь користувалися нафтовим желе, або кидали у повітря Плуто Платер? Ні, ми не лаємося, а називаємо звичні для всіх речі своїми іменами. Ми щодня стикаємося із предметами, про справжні назви яких просто не знаємо.

Часто буває так, що ім’я компанії, яка виробляє якийсь продукт, стає загальним, пише life. До прикладу відносяться і принтери, які стали називатися ксероксами (Xerox Corporation, заснована в 1906 році).

Термос

Студенти чудово знають про цей посуд — зберігає тепло і дозволяє зігрітися в холодних аудиторіях. Але мало хто знає, що "термос" — це зовсім не вид посуду, а назва компанії Thermos GmbH — виробника тих самих термосів. Саме слово було винайдено жителем Мюнхена на конкурсі за найкращою назвою торгової марки.

Вазелін

Хто б міг подумати, що мазеподібна біла рідина без запаху та смаку (петролатум), яку використовують для побутових та косметичних цілей, могла б називатися "нафтовим желе". Назву дав англійський хімік Роберт Чезбро, який його винайшов. Але вчений не був знайомий з маркетингом, тому його витвір не продавався. Тоді з німецького слова wasser ("вода") та грецького elaion ("оливкова олія") він склав нову назву — вазелін, яка використовується і досі.

Фурмінатор

Для тих, хто є господарем пухнастих улюбленців, цей предмет дуже знайомий – його використовують для вичісування тварин. Насправді ж це цілком конкретна торгова марка FURminator (від англійського fur — "шерсть" та Термінатор), яка виготовляє будь-які інструменти для грумінгу вихованців.

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Фрисбі

Наприкінці 1940-х років американці масово спостерігали НЛО. Чим і скористався Уолтер Фрідерік Моррісон, який вигадав таку іграшку. Спочатку вона випускалася під маркою Pluto Platter, але назва не привабила студентів, які у вільний від навчання час воліли кидати один одному бляшані форми для пирогів фірми Frisbie Pie Company. Тоді-то іграшку перейменували на Frisbee — назва, відома у всьому світі.

Джакузі

Це не всі ванни "з бульбашками", а назва компанії Jacuzzi, яка виробляє власні гідромасажні ванни. Jacuzzi — прізвище семи братів-італійців, які в 1903 році перебралися з італійської провінції Фріулі до Каліфорнії. Вони були відмінними механіками та винахідниками, і через десятки років їх фірми з виробництва своїх винаходів розташовані в Канаді, Мексиці, Італії та інших країнах.

А щодо назви ванн, то коректно було б вимовляти саме "якуцці", але англійська мова все вирішила по-своєму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американський програміст та підприємець Марк Цукерберг вирішив перейменувати свою компанію Facebook на Meta. Зроблено це для того, щоб не плутати назву корпорації з однойменною соціальною мережею. Такий ребрендинг породив масу мемів, які поширилися мережею.