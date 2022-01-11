5 привычных вещей в нашей жизни, о настоящем названии которых мы и не подозреваем

Узнайте, как назывались привычные нам вещи изначально

Вы когда-нибудь пользовались нефтяным желе, или кидали в воздух Плуто Платер? Нет, мы не ругаемся, а называем привычные для всех вещи своими именами. Мы ежедневно сталкиваемся с предметами, о настоящих названиях которых просто не знаем.

Часто бывает так, что имя компании, производящей какой-то продукт, становится нарицательным, пишет life. К примеру относятся и принтеры, которые стали называться ксероксами (Xerox Corporation, основанная в 1906 году).

Термос

Студенты отлично знают об этой посуде — сохраняет тепло и позволяет согреться в холодных аудиториях. Но мало кто знает, что "термос" — это совсем не вид посуды, а название компании Thermos GmbH — производителя тех самых термосов. Само слово было придумано жителем Мюнхена на конкурсе по лучшему названию торговой марки.

Вазелин

Кто бы мог подумать, что мазеобразная белая жидкость без запаха и вкуса (петролатум), которую используют для бытовых и косметических целей, могла бы называться "нефтяным желе". Название дал английский химик Роберт Чезбро, который его и изобрел. Но ученый не был знаком с маркетингом, поэтому его творение не продавалось. Тогда из немецкого слова wasser ("вода") и греческого elaion ("оливковое масло") он составил новое название — вазелин, которое используется и поныне.

Фурминатор

Для тех, кто является хозяином пушистых любимцев, этот предмет очень знаком — его используют для вычесывания животных. На деле же это вполне конкретная торговая марка FURminator (от английского fur — "шерсть" и Терминатор), которая производит любые инструменты для груминга питомцев.

Фрисби

В конце 1940-х годов американцы массово наблюдали НЛО. Чем и воспользовался Уолтер Фридерик Моррисон, придумавший такую игрушку. Изначально она выпускалась под маркой Pluto Platter, но название не привлекло студентов, которые, в свободное от учебы время, предпочитали бросать друг другу жестяные формы для пирогов фирмы Frisbie Pie Company. Тогда-то игрушку переименовали во Frisbee — название, известно во всем мире.

Джакузи

Это не все ванны "с пузырьками", а название компании Jacuzzi, которая производит собственные гидромассажные ванны. Jacuzzi — фамилия семи братьев-итальянцев, которые в 1903 году перебрались из итальянской провинции Фриули в Калифорнию. Они были отличными механиками и изобретателями, и спустя десятки лет их фирмы по производству своих изобретений расположены в Канаде, Мексике, Италии и ряде других стран.

А что до названия ванн, то корректно было бы произносить именно "якуцци", но английский язык все решил по-своему.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американский программист и предприниматель Марк Цукерберг решил переименовать свою компанию Facebook на Meta. Сделано это для того, чтобы не путать название корпорации с одноименной социальной сетью. Такой ребрендинг породил массу мемов, которые распространились по сети.