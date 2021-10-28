Укр

"Our new name is Meta": изменение названия Facebook породило массу мемов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Facebook сменил название на Meta Новость обновлена 28 октября 2021, 23:10
Facebook сменил название на Meta

Ребрендинг корпорации оценили далеко не все пользователи

Марк Цукерберг в четверг, 28 октября, сообщил об изменении названия корпорации Facebook и полном ребрендинге компании. Теперь творение Цукерберга будет называться Meta с намеком на "мета вселенную". Далеко не всем новый логотип и название компании понравились, но вниманием его не обошли. В сети уже начали активно распространять мемы и фотожабы.

"Телеграф" собрал самые смешные из них.

В центре внимания оказался Марк Цукерберг, после ребрендинга компании ставший Meta-меном в "крутых" очках и героем некоторых других фотожаб на тему смены названия корпорации.

Некоторые пользователи сети новое название корпорации Цукерберга не оценили, поэтому подшутили еще и на эту тему.

Насмешили пользователи сети мемом с текстом: "Вернемся в те дни, когда он назывался Facebook, а не Meta".

Не обошли вниманием и проблемы Facebook, в частности, последние скандалы с утечкой данных и шестичасовым падением соцсети.

Отдельная порция пикантных шуток досталась новому логотипу компании Meta. Пользователи сети его немного "апгрейднули".

Напомним, как рассказал Марк Цукерберг, ребрендинг потребовался компании для того, чтобы не ассоциироваться только как соцсеть Facebook. Корпорации принадлежит также WhatsApp, Instagram, Oculus и другие сервисы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский компьютерный гений смог сломать систему защиты социальной сети Facebook и получить доступ к почти 180 миллионам аккаунтов. Корпорация ответила судебным иском.

Теги:
#Facebook #Марк Цукерберг #Шутки #Мемы
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