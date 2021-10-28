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"Our new name is Meta": зміна назви Facebook породила масу мемів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Facebook змінив назву на Meta Новина оновлена 28 жовтня 2021, 23:39
Facebook змінив назву на Meta

Ребрендинг корпорації оцінили далеко не всі користувачі

Марк Цукерберг у четвер, 28 жовтня, повідомив про зміну назви корпорації Facebook та повний ребрендинг компанії. Тепер творіння Цукерберга матиме назву Meta з натяком на "метавсесвіт". Далеко не всім новий логотип та назва компанії сподобалися, але увагою її не оминули. У мережі вже почали активно поширювати меми та фотожаби.

"Телеграф" зібрав найсмішніші з них.

У центрі уваги опинився Марк Цукерберг, який після ребрендингу компанії став Meta-меном у "крутих" окулярах та героєм деяких інших фотожаб на тему зміни назви корпорації.

Деякі користувачі мережі нову назву корпорації Цукерберга не оцінили, тому пожартували ще й на цю тему.

Повеселив користувачі мережі мем з текстом: "Повернемося у ті дні, коли він називався Facebook, а не Meta".

Не оминули увагою і проблеми Facebook, зокрема останні скандали з витоком даних та шестигодинним падінням соцмережі.

Окрема порція пікантних жартів дісталася новому логотипу компанії Meta. Користувачі мережі його трохи "апгрейднули".

Нагадаємо, як розповів Марк Цукерберг, ребрендинг був потрібен компанії для того, щоб не осоціюватися лише як соцмережа Facebook. Зазначимо, що корпорації належить також WhatsApp, Instagram, Oculus та інші сервіси. 

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український комп’ютерний геній зміг зламати систему захисту соціальної мережі Facebook і дістати доступ до майже 180 мільйонів акаунтів. Корпорація відповіла судлвим позовом.

Теги:
#Facebook #Марк Цукерберг #Жарти #Меми
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