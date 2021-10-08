Facebook, Instagram і WhatsApp знову не працюють

Про проблеми звітують в Європі і деяких країнах Азії.

У популярних соцмережах і мессенджері стався другий масштабний збій за кілька днів. Користувачі повідомляють про неможливість скористатися сайтом і додатками в Україні, Росії, Грузії, Узбекистані, Чорногорії, Італії, Молдові та Латвії.

Про це свідчать дані сайту Downdetektor.

На сторінці Facebook в Twitter повідомили, що знають про проблему і намагаються її вирішити, також вибачилися за тимчасові незручності.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму", — написали в твіті.

Проблеми у Фейсбуку почалися ще вдень

У Instagram користувачі зіткнулися з тим, що не оновлюється стрічка новин. Додаток при цьому продовжує показувати Сторіс.

Пік проблем у Instagram припав на 22:00 за Києвом

У компанії також повідомили через Твіттер, що знають про проблему і намагаються її виправити. "Ми знаємо, що у деяких з вас можуть бути проблеми з використанням Instagram прямо зараз. Перепрошуємо і працюємо над виправленням якомога швидше", — написали в офіційному акаунті Інстаграм в соцмережі Twitter в п’ятницю ввечері

У WhatsApp проблеми почалися ще вдень, раніше користувачі також повідомляли про нестабільну роботу додатка.

У WhatsApp весь день фіксували збої

Про причини події поки не повідомлялося. Також не відомо, як скоро збої будуть усунені і поб’ють чи вони за тривалістю проблеми, які відзначалися напередодні.

Раніше "Телеграф" писав, що через збої в роботі соцмереж рекордно побільшало користувачів Телеграма. Кількість нових користувачів досягла 70 мільйонів. Попередній збій тривав шість годин і викликав падіння акцій компаній.