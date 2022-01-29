20-річний брат Мирослави Карпович із "Татусевих доньок" вразив мережу "ангельською" зовнішністю (фото)

35-річна акторка рідко публікує спільні фото з молодшим братом

Не тільки відома російська актриса Мирослава Карпович, яка перебуває у стосунках із зіркою серіалу "Мажор" Павлом Прилучним, має привабливу зовнішність. Як виявилось, у соціальних мережах не втомлюються захоплюватися її молодшим братом, 20-річним Андрієм Карповичем.

Актриса не часто ділиться фото зі своїм родичем, але у себе в Інстаграмі Мирослава кілька разів вітала брата з днем народження та іншими важливими подіями.

Нещодавно Андрій опублікував у себе в Інстаграмі спільні чорно-білі кадри зі старшою сестрою.

"Братик", — лаконічно відписала Мирослава в коментарях до фото.

У Мирослави з Андрієм дуже теплі стосунки

Відомо, що Андрій навчається у Фінансовому університеті при уряді Росії, а також працює моделлю. У 8-річному віці знявся в одному з епізодів серіалу "Татусеві доньки". Серце хлопця не вільне — він нерідко розміщує фото з гарною 18-річною дівчиною.

Брутальний красень не прагне до слави. За його сторінкою стежать понад тисячу людей.

Андрій Карпович із дівчиною

Як раніше повідомляв "Телеграф", про роман російських акторів Мирослави Карпович із Павлом Прилучним стало відомо рік тому. Закохану пару помітили разом на відпочинку, а в листопаді актори разом відпочили в Сочі разом із дітьми Павла від першого шлюбу з акторкою Агатою Муценієце, з якою він розлучився 15 червня 2022 року. Повідомлялося, що причиною розлучення стало побиття Муценієце Прилучним.