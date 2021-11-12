Карпович з "Татусевих доньок" прокоментувала роман із Прилучним

Актриса переконана, що людей, які б щиро пораділи за неї та її коханого, мало.

Зірка серіалу "Татусеві доньки" Мирослава Карпович останнім часом зникла з новин про кіно і давно не тішить шанувальників новими ролями. Натомість у новинах світської хроніки актриса з’являється із завидною регулярністю завдяки роману із зіркою серіалу "Мажор" Павлом Прилучним.

Напередодні виходу першого за довгий час фільму "Друг на продаж" з Карпович у головній ролі актриса дала "МК" велике інтерв’ю, в якому прокоментувала і роман з Прилучним.

Актриса була небагатослівною і не стала виносити подробиці свого особистого життя, зазначивши лише, що щастя любить тишу. Натомість Карпович зазначила, що навмисне "ніхто нічого не приховує", просто артистка переконана, що деякі люди здатні щиро за неї порадіти, і краще їх не дратувати. При цьому Карпович зазначила, що ділитися з журналістами подробицями важливих подій у своєму житті, на зразок весілля чи народження дітей, вона також не має наміру.

Як повідомляв "Телеграф", про роман Мирослави Карпович із Павлом Прилучним стало відомо рік тому. Закохану пару помітили разом на відпочинку, а днями актори разом відпочили у російському Сочі разом із дітьми Павла від першого шлюбу з актрисою Агатою Муценієце.