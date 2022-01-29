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20-летний брат Мирославы Карпович из "Папиных дочек" поразил сеть "ангельской" внешностью (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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На фото - Мирослава й Андрей Карпович Новость обновлена 29 января 2022, 09:58
На фото - Мирослава й Андрей Карпович

35-летняя актриса редко публикует совместные фото с младшим братом

Не только известная российская актриса Мирослава Карпович, которая находится в отношениях со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным, обладает привлекательной внешностью. Как оказалось, в социальных сетях не устают восхищаться ее младшим братом, 20-летним Андреем Карпович.

Актриса нечасто делиться фото со своим родственником, но у себя в Инстаграме Мирослава несколько раз поздравляла брата с днем рождения и другими важными событиями.

Недавно Андрей опубликовал у себя в Инстаграме совместные черно-белые кадры со старшей сестрой.

"Братик", — лаконично отписала Мирослава в комментариях к фото.

У Мирославы с Андреем очень теплые отношения
У Мирославы с Андреем очень теплые отношения

Известно, что Андрей учится в Финансовом университете при правительстве России, а также работает моделью. В 8-летнем возрасте снялся в одном из эпизодов сериала "Папины дочки". Сердце парня не свободно — он нередко размещает фото с красивой 18-летней девушкой.

Брутальный красавчик не стремится к славе. За его страницей следят более тысячи человек.

Андрей Карпович с девушкой
Андрей Карпович с девушкой

Как ранее сообщал "Телеграф", о романе российских актров Мирославы Карпович с Павлом Прилучным стало известно год назад. Влюбленную пару заметили вместе на отдыхе, а в ноябре актеры вместе отдохнули в Сочи вместе с детьми Павла от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце, с которой он развелся 15 июня 2022 года. Сообщалось, что причиной развода стало избиение Муцениеце Прилучным.

Теги:
#Павел Прилучный #Мирослава Карпович
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