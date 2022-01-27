Жена онкобольного Валентина Юдашкина показала его на новом фото: модельера просто не узнать

58-летний мужчина очень сильно похудел и осунулся

Знаменитый во всем мире российский кутюрье Валентин Юдашкин, который уже шесть лет страдает от опухоли головного мозга, поразил кардинальными изменениями в своей внешности.

Его супруга Марина Юдашкина опубликовала в Инстаграме новое совместное фото с 58-летним мужем. Свежий пост был посвящен 33-летнем супружескому юбилею.

"Валечка! Пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя мой дорогой", — обратилась Юдашкина к больному мужу.

На фото известный дизайнер позирует в синем пуховике и черной шапке. Мужчина очень сильно похудел и осунулся.

На фото - Валентин и Марина Юдашкины

Подписчики Юдашкиной поздравили звездных супругов с праздником и пожелали им здоровья.

Добавим, что не одна российская звезда борется с опухолью головного мозга. Ранее "Телеграф" сообщал, что популярная актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже четвертый год борется с серьезным онкологическим заболеванием. Старшая дочь Заворотнюк Анна ранее сообщала, что болезнь ее матери проходит тяжело. На днях в сети появилась информация, что Заворотнюк перестала разговаривать, но Анна опровергла эту информацию.