Как выглядит Марина Хлебникова после пожара: в сети появилось первое фото

Певица также показала последствия пожара в ее квартире.

Известная российская певица Марина Хлебникова, которая в ноябре 2021-го года пострадала от пожара в собственной квартире, впервые показала, как она выглядит после происшествия и операции по восстановлению кожи. Также артистка показала в каком состоянии ее квартира.

Издание "Известия" опубликовали видео с Хлебниковой, на котором она показывает последствия пожара в своей квартире. На этих кадрах можно также увидеть, как выглядит и сама певица после месяцев в больнице.

Во время пожара певица получила сильные ожоги кистей рук, груди, живота и бедер

На видео видно обугленные стены и сгоревшие вещи, однако певица отметила, что уже были проведены все нужные экспертизы, и квартира уже готова к ремонту. Также можно заметить, как изменилась походка Хлебниковой: она начала прихрамывать.

После публикации этого материала, артистка на своей странице в Инстаграм отметила, то журналисты "Известий" получили данный материал обманным путем. Они пришли к ней под видом сотрудников коммунальных служб и сняли видео на скрытую камеру.

"Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником "Жилищника" под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой", — написала певица в соцсети.

Пожар в доме Марины Хлебниковой: что известно

Вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар – горели вещи на площади 10 кв. м. Певица сильно пострадала: ее доставили в больницу с сильными ожогами по всему телу и отравлением угарным газом. Женщина впала в кому.

Отметим, что во время пожара у Хлебниковой настолько сильно обгорело лицо, что медики не смогли ее узнать, а квартира певицы больше напоминала пепелище. Как стало известно позднее, причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой стала неосторожность при курении.