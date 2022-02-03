У Джамали померла близька людина

Співачка втратила близького друга.

Українська співачка Джамала втратила близьку людину. Померла її викладач з вокалу та добрий друг Наталія Горбатенко.

Про це співачка повідомила у своєму Інстаграмі.

"Не стало дуже близького друга, з яким можна було говорити годинами про все. Мого і всієї моєї великої сім’ї. Виняткового вчителя, володаря унікальних вокальних знань, з яким так мріяла колись відкрити вокальну школу. Я не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. А вона могла. Завжди дякую Богові за цю зустріч. Неймовірна людина — весела, енергійна і дуже надихаюча, приголомшлива мама і бабуся", — написала артистка.

Джамала зазначила, що була дуже близька з викладачкою і зараз почувається жахливо.

"У консерваторії над нами часто жартували. Як такими дружними можуть бути вчитель та учень? Як близькі подружки. У мене такої і не було, і не буде. Неймовірно важко! Мої щирі співчуття донькам та всім, хто знав чудову Наталю Олексіївну Горбатенко. Хочеться плакати, але в цю ж секунду згадую одну з особливостей Наталії Олексіївни: при ній зовсім не можна було сумувати. Як тільки я в її присутності опускала очі, йшла в себе і на мить пропадала посмішка з обличчя, моя Наталя Олексіївна говорила: "Так, Ти щось мені не домовляєш! Чому ти сумна?". Я казала, що все добре, і питала, хіба треба завжди посміхатися. Вона відповідала: "Так!", — ділиться Джамала.

Артистка також нагадала, що один із її номерів на "Танцях із зірками" був присвячений саме Горбатенко.

Джамала – українська кримськотатарська співачка та актриса, народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України. У 2016 році здобула перемогу на 61-му конкурсі пісні "Євробачення 2016" у Стокгольмі з піснею "1944".

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