Рус

У Джамали померла близька людина

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
95
Джамала та її викладач з вокалу Наталія Горбатенко Новина оновлена 03 лютого 2022, 10:53
Джамала та її викладач з вокалу Наталія Горбатенко

Співачка втратила близького друга.

Українська співачка Джамала втратила близьку людину. Померла її викладач з вокалу та добрий друг Наталія Горбатенко.

Про це співачка повідомила у своєму Інстаграмі.

"Не стало дуже близького друга, з яким можна було говорити годинами про все. Мого і всієї моєї великої сім’ї. Виняткового вчителя, володаря унікальних вокальних знань, з яким так мріяла колись відкрити вокальну школу. Я не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. А вона могла. Завжди дякую Богові за цю зустріч. Неймовірна людина — весела, енергійна і дуже надихаюча, приголомшлива мама і бабуся", — написала артистка.

Джамала зазначила, що була дуже близька з викладачкою і зараз почувається жахливо.

"У консерваторії над нами часто жартували. Як такими дружними можуть бути вчитель та учень? Як близькі подружки. У мене такої і не було, і не буде. Неймовірно важко! Мої щирі співчуття донькам та всім, хто знав чудову Наталю Олексіївну Горбатенко. Хочеться плакати, але в цю ж секунду згадую одну з особливостей Наталії Олексіївни: при ній зовсім не можна було сумувати. Як тільки я в її присутності опускала очі, йшла в себе і на мить пропадала посмішка з обличчя, моя Наталя Олексіївна говорила: "Так, Ти щось мені не домовляєш! Чому ти сумна?". Я казала, що все добре, і питала, хіба треба завжди посміхатися. Вона відповідала: "Так!", — ділиться Джамала.

Артистка також нагадала, що один із її номерів на "Танцях із зірками" був присвячений саме Горбатенко.

Джамала – українська кримськотатарська співачка та актриса, народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України. У 2016 році здобула перемогу на 61-му конкурсі пісні "Євробачення 2016" у Стокгольмі з піснею "1944".

Як повідомляв "Телеграф", раніше помер засновник фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник.

Теги:
#Співачка #Джамала
На фото — база поблизу Курська, яка загрожує Харкову та Сумам
Суспільство
Росіяни стягнули ближче до України ракети: оприлюднено нові фото з супутника
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На фото — база поблизу Курська, яка загрожує Харкову та Сумам
Росіяни стягнули ближче до України ракети: оприлюднено нові фото з супутника
Дата публікації
Категорія
Поки що у "Київстарі" відсутня можливість зателефонувати
Абоненти "Київстар" скаржаться на серйозний збій: не можуть дзвонити та приймати дзвінки
Дата публікації
Категорія
На кордонах – безпрецедентна кількість російських солдатів
Так багато військ ще не було: з’явилася нова карта з базами РФ на кордонах України
Дата публікації
Категорія
Ази війни вивчають навіть жінки та діти
Маріуполь готується давати відсіч росіянам: ефектне відео NYT
Дата публікації
Категорія
Законопроект про сімейне оподаткування вже у парламенті
Шматок сиру в податковій мишоловці: у Раді вигадали нові проблеми для дрібних бізнесменів