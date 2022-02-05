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Актор Елліот Пейдж, що змінив стать, показав, як зараз виглядає (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Елліот Пейдж — як зараз виглядає зірка "Джуно" Новина оновлена 05 лютого 2022, 17:18
Елліот Пейдж — як зараз виглядає зірка "Джуно"

34-річна знаменитість поступово позбавляється своїх жіночих рис

Тепер у відомому американському акторі вже й не впізнати ту молоденьку дівчину Еллен Пейдж, яка відома глядачам за ролями у фільмах "Джуно" (2007), "Початок" (2010) та "Люди Ікс" (2006, 2014). У грудні 2020 року зірка зробила камінг-аут і зізналася, що вона почувається чоловіком. Тоді ж вже актор Елліот Пейдж оголосив і про те, що вирішив змінити стать.

Торік Елліот зробив операцію з видалення грудей. Результатом чоловік похвалився на своїй сторінці в Інстаграмі і був здивований, як багато його підписників побажали йому удачі у новому, зовсім іншому житті.

За сторінкою Пейджа стежать понад 5,7 мільйона фоловерів. 34-річний актор рідко викладає власні фотографії. Цього достатньо, щоб побачити різницю у трансформації актора — Елліот набуває все більше чоловічих рис, позбавляючись жіночності.

Після того як актор зізнався у своїй трансгендерності, Елліот вирішив розлучитися зі своєю дружиною, танцівницею Еммою Портнер. Пара прожила у шлюбі три роки.

Нещодавно стало відомо про те, що новим обличчям бренду жіночої білизни Victoria’s Secret вперше стала темношкіра модель-трансгендер. Дівчину звуть Еміре Діспейн, більш відома в мережі під ніком XOXOEMIRA.

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#Елліот Пейдж
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