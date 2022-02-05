Сменивший пол актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит (фото)

34-летняя знаменитость постепенно избавляется от своих женских черт

Теперь в известном американском актере уже и не узнать ту молоденькую девушку Эллен Пейдж, которая известна зрителям по ролям в фильмах "Джуно" (2007), "Начало" (2010) и "Люди Икс" (2006, 2014). В декабре 2020 года звезда сделала каминг-аут и призналась, что она чувствует себя мужчиной. Тогда же уже актер Эллиот Пейдж объявил и о том, что решил сменить пол.

В прошлом году Эллиот сделал операцию по удалению груди. Результатом мужчина похвастался на своей странице в Инстаграме и был удивлен, как много его подписчиков пожелали ему удачи в новой, совсем другой жизни.

За страницей Пейджа следят более 5,7 миллиона фолловеров. 34-летний актер редко выкладывает собственные фото. Этого достаточно, чтобы увидеть разницу в трансформации актера — Эллиот приобретает все больше мужских черт, избавляясь от женственности.

После того как актер признался в своей трансгендерности, Эллиот решил развестись со своей супругой, танцовщицей Эммой Портнер. Пара прожила в браке три года.

Напомним, что совсем недавно стало известно о том, что новым лицом бренда женского белья Victoria’s Secret впервые стала темнокожая модель-трансгендер. Девушку зовут Эмире Диспейн, более известна в сети под ником XOXOEMIRA.