У КВК Маслякова вперше замінить новий ведучий: ним став відомий актор

Беззмінний ведучий гумористичного проєкту повторно захворів на коронавірус

На початку лютого ведучий російського гумористичного проєкту КВК Олександр Масляков захворів на коронавірус вдруге. Поки 80-річний телеведучий буде на самоізоляції, його замінить відомий актор Дмитро Нагієв.

Про це повідомляється на офіційній сторінці КВК в Інстаграмі.

Відомо, що зірка "Фізрука" та "Кухні" проводитиме перші етапи командних зустрічей. Ходили чутки навіть про те, що шоумен може повністю замінити Маслякова, пише starhit.ru. Поки що підтверджень цьому немає.

Дмитро Нагієв замінить Маслякова у новому сезоні КВК

Нагадаємо, що Олександр Масляков знаходиться в базі "Миротворець" за неодноразове відвідування окупованого РФ Криму. Також навесні 2021 року російський телеведучий офіційно визнав лігу КВК із так званої "ДНР". Цікаво, що Маслякову в’їзд до України не забороняли.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новим тренером в українському гумористичному телепроєкті "Ліга Сміху" стала російська актриса та телеведуча Тетяна Лазарєва.