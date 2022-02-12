Якщо підрахунок овечок не допомагає: як швидко заснути під час безсоння

Якщо ви, будучи дитиною, довго не могли заснути, дорослі часто радили рахувати овечок, адже це стовідсотково відправить вас у світ Морфея. Але багато хто стикається з проблемою безсоння і в дорослому віці.

Є багато різних способів прискорити засинання та покращити сон, наприклад, дихальні вправи. Але може допомогти метод підрахунку. Меггі Раян у статті для ресурсу Popsugar поділилася своїм методом боротьби з безсонням — підрахунком. Цей спосіб дівчина відкрила для себе тоді, коли відчула на собі всі "принади" проблем зі сном. Навіть якщо вона й могла заснути, посеред ночі Меггі прокидалася з шаленим серцебиттям без видимої причини, після такого вона рідко засинала, або не засинала взагалі. Для того, щоб швидко заснути, вона знайшла спосіб сну, який включає в себе числа і заспокійливе, ритмічне відчуття рахунку, який працює таким чином, що мозок розслабляється і в результаті відходить до сну. Суть лайфхаку: треба рахувати від 10000 у зворотному порядку.

Дівчина каже, що перепробувала всі методи, пов’язані з добавками для сну, такими як мелатонін та подібними, але реальний результат вона побачила лише після того, як освоїла медитацію.

Меггі радить використовувати зручні програми для медитацій, такі як Headspace, які пропонують медитації для сну з різними точками фокусування, наприклад, заспокоєння, розслаблення тіла або уповільнення надактивності мозку. Також у цьому додатку є медитація, щоб заснути після несподіваного пробудження.

Раніше "Телеграф" писав про користь післяобіднього сну.