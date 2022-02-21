Віра Алентова та її невдала пластика: як змінилася з роками зірка фільму "Москва сльозам не вірить" (фото)

Вірі Алентовій цього дня виповнюється 80 років

У понеділок, 21 лютого, легендарна російська актриса Віра Алентова відзначає ювілей — зірці оскароносного фільму "Москва сльозам не вірить" виповнюється 80 років. Вдова актора та режисера Володимира Меньшова, який помер від коронавірусу в липні 2021 року, приймає у цей день привітання.

Актриса запам’яталася не лише грою у кіно та театрах, а й своїм перетворенням. Алентова стала так званою жертвою пластичної хірургії, яка спотворила обличчя зірки.

У 2018 році фото понівеченої Алентової потрапили в мережу і її шанувальники буквально злякалися зовнішності своєї улюблениці, що змінилася. Сама Віра Алентова довго не давала коментарів, але, втомившись від постійних розмов, порушила мовчання. Днями актриса розповіла виданню StarHit, що чотири рази робила пластичні операції. Після останнього відвідування фахівця, який "вколов їй в обличчя жир", її обличчя було деформовано. Акторка була в жаху.

"Весь цей жир посунув мої риси, обтяживши нижню частину (обличчя), і мені стало страшно дивитися в дзеркало. Обличчя приходило до тями довго і поступово", — розповіла Алентова. Можливості покращити риси обличчя є, але загальний стан шкіри вже не виправити.

Як Віра Алентова виглядала у молодості

Як Віра Алентова виглядає зараз

Звичайно, в більшості випадків сучасна хірургія дозволяє людині не тільки приховати всі вади, а й повністю змінити вигляд. Раніше "Телеграф" писав, які зірки українського шоубізнесу зробили вдалу пластику.