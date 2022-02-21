Вера Алентова и ее неудачная пластика: как изменилась с годами звезда фильма "Москва слезам не верит" (фото)

Вере Алентовой в этот день исполняется 80 лет

В понедельник, 21 февраля, легендарная российская актриса Вера Алентова отмечает юбилей — звезде оскароносного фильма "Москва слезам не верит" исполняется 80 лет. Вдова актера и режиссера Владимира Меньшова, который умер от коронавируса в июле 2021 года, принимает в этот день поздравления.

Актриса запомнилась не только игрой в кино и театрах, но и своим преображением. Алентова стала так называемой жертвой пластической хирургии, которая обезобразила лицо звезды.

В 2018 году фото изуродованной Алентовой попали в сеть и ее поклонники буквально испугались изменившейся внешности своей любимицы. Сама Вера Алентова долго не давала комментариев, но, устав от постоянных разговоров, нарушила молчание. На днях актриса рассказала изданию StarHit, что четырежды делала пластические операции. После последнего посещения специалиста, который "уколол ей в лицо жир", ее лицо деформировалось. Актриса была в ужасе.

"Весь этот жир подвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть (лицо), и мне стало страшно смотреть в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно", — рассказала Алентова. Возможности улучшить черты лица есть, но общее состояние кожи уже не исправить.

Как Вера Алентова выглядела в молодости

Как Вера Алентова выглядит сейчас

Конечно, в большинстве случаев современная хирургия позволяет человеку не только скрыть все изъяны, но и полностью изменить облик. Ранее "Телеграф" писал, какие звезды украинского шоу-бизнеса сделали удачную пластику.