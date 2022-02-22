Містичний день 22.02.2022: чому не можна одружуватися в гарну дату і що ще заборонено
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Астролог пояснила значення незвичайної дати та дала 5 важливих порад для цього дня
У лютому випадає дата з рідкісних поєднань цифр — 22.02.2022, яка містить одразу 6 двійок. Як передає "Телеграф", про значення дзеркального дня цього року розповіла астропсихолог Олена Осипенко.
Значення дзеркальної дати 22.02.2022
Така числова дата, як 22 лютого 2022 року, називається числовим паліндром – вона однаково читається в обох напрямках. І вважається, що подібна дзеркальна дата сприятлива для різних починань і має особливу енергетику.
Як пояснює Осипенко, число 2 означає рівновагу, гармонію, дипломатію та символізує Місяць – планету інтуїції. Але число дня 22.02.2022, отримане шляхом додавання всіх чисел, дорівнює 3 – символ планети Марс, що уособлює активність, ініціативу, сміливість і рішучість. Оскільки це вівторок – день Марса, то марсіанська енергія цього дня проявляється з усією інтенсивністю.
Окрім того, у цей день Місяць проходить по таємничому та магічному знаку Зодіаку Скорпіон. Підсвідомість та інтуїція в такий час стають дуже активними, люди прислухаються до таємниць і незрозумілого, але наша емоційна сфера дуже нестабільна у цей період і можливий безконтрольний викид емоцій.
Що можна і не можна робити 22.02.2022
Як розповіла астропсихолог, через проходження Місяця Скорпіоном у цей день не рекомендуються заручини й одруження. Це може бути емоційно складним для майбутньої сім’ї. Зате вітається творча й інтелектуальна робота, яка потребує ентузіазму та енергії.
Осипенко додає, що це період мудрості, розуміння знань, наук, цілей і свого коріння. У цей день виявляються інтелектуальні здібності людини та її інтуїція. Є шанс знайти нові ідеї і вирішення старих проблем. Але використовувати знання потрібно лише на благо, інакше ситуація обернеться погано для самої людини.
22 лютого астролог радить розпочинати навчання чи роботу. А ще можна розпочати цикл фізичних вправ.
Також Осипенко зазначила, що сни цієї місячної доби можуть підказати вам ключі до вирішення труднощів.
Як провести 22 лютого 2022 року:
- Бути активним.
- Встати раніше і зустріти схід сонця, зробити зарядку або влаштувати пробіжку.
- Вступити на навчання чи підписати робочий контракт.
- Бути уважними до знаків цього дня.
- Зайнятися духовними практиками і медитаціями.
Раніше "Телеграф" розповідав, що астролог спрогнозувала поворотні події для України найближчим часом. Відповідно до положення планет, вже навесні 2022 року українці можуть очікувати на покращення суспільно-політичної обстановки.
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