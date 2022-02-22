Містичний день 22.02.2022: чому не можна одружуватися в гарну дату і що ще заборонено

Астролог пояснила значення незвичайної дати та дала 5 важливих порад для цього дня

У лютому випадає дата з рідкісних поєднань цифр — 22.02.2022, яка містить одразу 6 двійок. Як передає "Телеграф", про значення дзеркального дня цього року розповіла астропсихолог Олена Осипенко.

Значення дзеркальної дати 22.02.2022

Така числова дата, як 22 лютого 2022 року, називається числовим паліндром – вона однаково читається в обох напрямках. І вважається, що подібна дзеркальна дата сприятлива для різних починань і має особливу енергетику.

Як пояснює Осипенко, число 2 означає рівновагу, гармонію, дипломатію та символізує Місяць – планету інтуїції. Але число дня 22.02.2022, отримане шляхом додавання всіх чисел, дорівнює 3 – символ планети Марс, що уособлює активність, ініціативу, сміливість і рішучість. Оскільки це вівторок – день Марса, то марсіанська енергія цього дня проявляється з усією інтенсивністю.

Окрім того, у цей день Місяць проходить по таємничому та магічному знаку Зодіаку Скорпіон. Підсвідомість та інтуїція в такий час стають дуже активними, люди прислухаються до таємниць і незрозумілого, але наша емоційна сфера дуже нестабільна у цей період і можливий безконтрольний викид емоцій.

Що можна і не можна робити 22.02.2022

Як розповіла астропсихолог, через проходження Місяця Скорпіоном у цей день не рекомендуються заручини й одруження. Це може бути емоційно складним для майбутньої сім’ї. Зате вітається творча й інтелектуальна робота, яка потребує ентузіазму та енергії.

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Осипенко додає, що це період мудрості, розуміння знань, наук, цілей і свого коріння. У цей день виявляються інтелектуальні здібності людини та її інтуїція. Є шанс знайти нові ідеї і вирішення старих проблем. Але використовувати знання потрібно лише на благо, інакше ситуація обернеться погано для самої людини.

22 лютого астролог радить розпочинати навчання чи роботу. А ще можна розпочати цикл фізичних вправ.

Також Осипенко зазначила, що сни цієї місячної доби можуть підказати вам ключі до вирішення труднощів.

Як провести 22 лютого 2022 року:

Бути активним. Встати раніше і зустріти схід сонця, зробити зарядку або влаштувати пробіжку. Вступити на навчання чи підписати робочий контракт. Бути уважними до знаків цього дня. Зайнятися духовними практиками і медитаціями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астролог спрогнозувала поворотні події для України найближчим часом. Відповідно до положення планет, вже навесні 2022 року українці можуть очікувати на покращення суспільно-політичної обстановки.