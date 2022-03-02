Астролог передбачила економіці України серйозне падіння і назвала поворотну дату

Астролог прогнозує погіршення економічного стану України

На Україну, якій восени 2022 року прогнозують наростання кризи, найближчі два роки очікує напружена економічна ситуація, а стабільності в цій сфері українцям чекати точно не варто. Як передає "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астропсихолога Лариси Гресь.

Так, астролог не дає позитивного прогнозу щодо розвитку економіки України.

"Реальність така, що на нас чекає економічна нестабільність. Рівень цієї нестабільності складно уявити", — йдеться у прогнозі Гресь.

У зв’язку з цим астролог закликала кожного подумати про наявний фінансовий стан на сьогоднішній день.

"Є сенс звернути увагу на свою фінансову подушку безпеки, на свої матеріальні ресурси та на психічне здоров’я, — додала астролог. — Це все те, що нам знадобиться восени/взимку 2022/2023 років".

Крім того, астролог прогнозує, що стан планет не свідчить про початок великої війни. За словами Гресь, напад Росії на Україну є малоймовірним. Більше того, вже на початку весни, згідно з прогнозом астролога, суспільно-політична обстановка може змінитися на краще. У зв’язку з рухом планети Венера ситуація покращиться.

Як раніше повідомляв "Телеграф", лютий 2022 року розпочався відразу з двох важливих астрологічних подій – молодика та китайського Нового року. Такий збіг, запевняють астрологи, слід оцінювати позитивно. Є надія, що смугастий символ року Тигр принесе добрі звістки.

Нагадаємо, Новий 2022 рік за китайським календарем вступив у свої права у вівторок, 1 лютого 2022 року. Символом року став Чорний Водяний Тигр. Головні якості улюбленця року — хоробрість і безстрашність.