Укр

Астролог предрекла экономике Украины серьезное падение и назвала поворотную дату

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Звезды пока что не сулят экономического подъема в Украине
Звезды пока что не сулят экономического подъема в Украине

Астролог прогнозирует ухудшение экономического положения Украины

Украину, которой осенью 2022 года прогнозируют нарастание кризиса, ближайшие два года ожидает напряженная экономическая ситуация, а стабильности в этой сфере украинцам ждать точно не стоит. Как передает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе астропсихолога Ларисы Гресь.

Так, астролог не дает положительного прогноза касательно развития экономики Украины.

"Реальность такова, что нас ждет экономическая нестабильность. Уровень этой нестабильности сложно представить", — говорится в прогнозе Гресь.

В связи с этим астролог призвала задуматься каждого об имеющемся финансовом положении на сегодняшний день.

"Есть смысл обратить внимание на свою финансовую подушку безопасности, на свои материальные ресурсы и на психическое здоровье, — добавила астролог. — Это все то, что нам понадобится осенью/зимой 2022/2023 годов".

Кроме того, астролог прогнозирует, что положение планет не свидетельствует о начале большой войны. По словам Гресь, нападение России на Украину маловероятно. Более того, уже в начале весны, согласно прогнозу астролога, общественно-политическая обстановка может измениться в лучшую сторону. В связи с движением планеты Венера ситуация улучшится.

Как ранее сообщал "Телеграф", февраль 2022 года начался сразу с двух важных астрологических событий – новолуния и китайского Нового года. Такое совпадение, уверяют астрологи, нужно оценивать положительно. Есть надежда, что полосатый символ года Тигр принесет добрые вести.

Напомним, Новый 2022 год по китайскому календарю вступил в права во вторник, 1 февраля 2022 года. Символом года стал Черный Водяной Тигр. Главные качества любимца года — храбрость и бесстрашие.

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#Украина #Гороскоп #Астрология
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