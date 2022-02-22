До популярного нині інтервального голодування є безліч протипоказань.

2 головні помилки при зниженні ваги

1. Зниження калорійності раціону нижче за величину основного обміну (ВГО)⠀

ВГО – це мінімальна потреба організму в калоріях. У кожного це своя цифра. У мене 1200 ккал, а у когось усі 1800 ккал.

Якщо підете в дефіцит, організм буде у стресі. І як тільки закінчиться ваша дієта (а вона рано чи пізно закінчиться) ви швидко наберете вагу назад. А може, ще й з плюсом.

2. Дієти та інтервальне голодування.

Перш ніж вписатися у цю тему, треба розібратися із протипоказаннями. А вони є!

Якщо, наприклад, людина має каміння в жовчному міхурі або схильність до них, голодування протипоказане.

Або у людини низька кислотність, панкреатит, холецистит та проблеми з кишківником, а вона сідає на білкову дієту. Це катастрофа для організму!

До речі, я перерахувала протипоказання та діагнози, які я зустрічаю у кожного другого на своїх консультаціях.

Є ще діагнози та стани, при яких потрібно бути дуже акуратним при зниженні ваги, щоб не погіршити проблеми зі здоров’ям.

Як думаєте, самостійно зможете врахувати усі нюанси та не нашкодити здоров’ю?

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Як схуднути до літа на 10 кг? За три місяці цілком реально схуднути на 10 кг без шкоди здоров’ю.