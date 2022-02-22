Дві головні помилки, які заважають вам схуднути - Марина Сергєєва
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До популярного нині інтервального голодування є безліч протипоказань.
2 головні помилки при зниженні ваги
1. Зниження калорійності раціону нижче за величину основного обміну (ВГО)⠀
ВГО – це мінімальна потреба організму в калоріях. У кожного це своя цифра. У мене 1200 ккал, а у когось усі 1800 ккал.
Якщо підете в дефіцит, організм буде у стресі. І як тільки закінчиться ваша дієта (а вона рано чи пізно закінчиться) ви швидко наберете вагу назад. А може, ще й з плюсом.
2. Дієти та інтервальне голодування.
Перш ніж вписатися у цю тему, треба розібратися із протипоказаннями. А вони є!
Якщо, наприклад, людина має каміння в жовчному міхурі або схильність до них, голодування протипоказане.
Або у людини низька кислотність, панкреатит, холецистит та проблеми з кишківником, а вона сідає на білкову дієту. Це катастрофа для організму!
До речі, я перерахувала протипоказання та діагнози, які я зустрічаю у кожного другого на своїх консультаціях.
Є ще діагнози та стани, при яких потрібно бути дуже акуратним при зниженні ваги, щоб не погіршити проблеми зі здоров’ям.
Як думаєте, самостійно зможете врахувати усі нюанси та не нашкодити здоров’ю?
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