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Дві головні помилки, які заважають вам схуднути - Марина Сергєєва

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Марина Сергєєва Марина Сергєєва
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Сильне зниження калорійності раціону призводить до швидкого набору ваги Новина оновлена 22 лютого 2022, 08:58
Сильне зниження калорійності раціону призводить до швидкого набору ваги

До популярного нині інтервального голодування є безліч протипоказань.

2 головні помилки при зниженні ваги

1. Зниження калорійності раціону нижче за величину основного обміну (ВГО)⠀

ВГО – це мінімальна потреба організму в калоріях. У кожного це своя цифра. У мене 1200 ккал, а у когось усі 1800 ккал.

Якщо підете в дефіцит, організм буде у стресі. І як тільки закінчиться ваша дієта (а вона рано чи пізно закінчиться) ви швидко наберете вагу назад. А може, ще й з плюсом.

2. Дієти та інтервальне голодування.

Перш ніж вписатися у цю тему, треба розібратися із протипоказаннями. А вони є!

Якщо, наприклад, людина має каміння в жовчному міхурі або схильність до них, голодування протипоказане.

Або у людини низька кислотність, панкреатит, холецистит та проблеми з кишківником, а вона сідає на білкову дієту. Це катастрофа для організму!

До речі, я перерахувала протипоказання та діагнози, які я зустрічаю у кожного другого на своїх консультаціях.

Є ще діагнози та стани, при яких потрібно бути дуже акуратним при зниженні ваги, щоб не погіршити проблеми зі здоров’ям.

Як думаєте, самостійно зможете врахувати усі нюанси та не нашкодити здоров’ю?

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Теги:
#Здоров'я #Дієтолог #Схуднення #Блог
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