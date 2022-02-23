День ікони Божої Матері "Вогневидна": головні заборони 23 лютого
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У цей день православні віряни особливо вшановують образ Пресвятої Богородиці
Цієї середи, 23 лютого, православна церква шанує образ Пресвятої Богородиці. Саме в цей день люди моляться іконі Божої Матері "Вогневидної".
У самій назві цієї ікони відображається її особливість — це густо-червоний колір одягу на Пресвятій Діві, що символізує кров Христа, пролиту за людські гріхи. Завдяки цьому кольору, образ і отримав назву "Вогневидна".
Ікона Божої Матері вважається чудотворною. Вірять, що вона захищає від хвороб, кровопролиття та воєн. Їй можна молитися за збереження життя захисників і воїнів, а це дуже доречно для сьогоднішнього дня, коли наша країна на порозі військового загострення.
Про місце та час появи ікони відомостей не збереглося.
Що не можна робити 23 лютого
- Цього дня не можна думати про погане, бо погані думки під забороною.
- Не можна вживати рибу та морепродукти.
- Не бажано одягатися у чорне.
- Заборонено давати хліб або сіль у борг.
Поки не закінчився лютий, в Україні ще відзначатиметься низка свят. Раніше "Телеграф" писав, які важливі події намічені на останній зимовий місяць.
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