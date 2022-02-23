День ікони Божої Матері "Вогневидна": головні заборони 23 лютого

У цей день православні віряни особливо вшановують образ Пресвятої Богородиці

Цієї середи, 23 лютого, православна церква шанує образ Пресвятої Богородиці. Саме в цей день люди моляться іконі Божої Матері "Вогневидної".

У самій назві цієї ікони відображається її особливість — це густо-червоний колір одягу на Пресвятій Діві, що символізує кров Христа, пролиту за людські гріхи. Завдяки цьому кольору, образ і отримав назву "Вогневидна".

Ікона Божої Матері вважається чудотворною. Вірять, що вона захищає від хвороб, кровопролиття та воєн. Їй можна молитися за збереження життя захисників і воїнів, а це дуже доречно для сьогоднішнього дня, коли наша країна на порозі військового загострення.

Про місце та час появи ікони відомостей не збереглося.

Ікона Божої Матері "Вогневидна"

Що не можна робити 23 лютого

Цього дня не можна думати про погане, бо погані думки під забороною.

Не можна вживати рибу та морепродукти.

Не бажано одягатися у чорне.

Заборонено давати хліб або сіль у борг.

Поки не закінчився лютий, в Україні ще відзначатиметься низка свят. Раніше "Телеграф" писав, які важливі події намічені на останній зимовий місяць.