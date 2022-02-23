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День иконы Божией Матери "Огневидная": главные запреты 23 февраля

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День иконы Божией Матери "Огневидная"
День иконы Божией Матери "Огневидная"

В этот день православные верующие особенно чтят образ Пресвятой Богородицы

В эту среду, 23 февраля, православная церковь почитает образ Пресвятой Богородицы. Именно в этот день люди молятся иконе Божией Матери "Огневидной".

В самом названии этой иконы отражается ее особенность — это густо-красный цвет одежды на Пресвятой Деве, символизирующий кровь Христа, пролитую за человеческие грехи. Благодаря этому цвету, образ и получил название "Огневидная".

Икона Божией Матери считается чудотворной. Верят, что она защищает от болезней, кровопролития и войн. Ей можно молиться за сохранение жизни защитников и воинов, а это как никогда кстати для сегодняшнего дня, когда наша страна на пороге военного обострения.

О месте и времени появления иконы сведений не сохранилось.

Икона Божией Матери "Огневидная"
Икона Божией Матери "Огневидная"

Что нельзя делать 23 февраля

  • В этот день нельзя думать о плохом, так как плохие мысли под запретом.
  • Нельзя употреблять рыбу и морепродукты.
  • Не желательно одеваться в черное.
  • Запрещено давать хлеб или соль взаймы.

Пока не закончился февраль, в Украине еще будут отмечаться ряд праздников. Ранее "Телеграф" писал, какие важные события намечены на последний зимний месяц.

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#Праздники #Запреты
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