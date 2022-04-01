Відомий танцюрист із кліпів Лободи вирушив воювати з ЗСУ та став новим "крашем" українок (фото)

Найбільша популярність до хлопця прийшла після участі у кліпі Лободи.

Головний герой багатьох кліпів Світлани Лободи, яка лише через місяць визнала, що в Україні йде війна, танцюрист, модель та актор Назар Грабар відмовився від своєї модельної кар’єри та добровільно пішов воювати з російськими окупантами у лавах Збройних сил України, тим самим внісши себе до списку "фарбою" українок.

На своїй сторінці в Інстаграм та Тік-Ток хлопець активно постить фото та відео у військовій формі, а також звітує про результати волонтерства.

Назар Грабар – це талановитий танцюрист і модель, який запам’ятовується не лише своїми танцями, але й досить вражаючою зовнішності: виділені вилиці, пишні губи, гарні очі та підтягнуте тіло. Найбільшої популярності хлопець отримав після участі у кліпі Світлани Лободи "Твої очі", зігравши коханого співачки з величезними очима.

Назар родом із села Капулівка, що на Дніпровщині. Також частину свого життя хлопець провів у Нікополі та Харкові. Останнім часом жив та працював у Києві. Хлопець часто світився у кліпах різних виконавців, зокрема й російських, також активно знімався у фотосесіях. Однак після початку війни він одразу "проміняв" кар’єру на захист батьківщини.

Зазначимо, що ще одним героєм численних мемів та улюбленцем усіх українських жінок став радник голови Офісу президента Олексій Арестович, його ще називають "головним психотерапевтом України". Також у центрі уваги українок знаходиться і губернатор Миколаївської військової обласної державної адміністрації Віталій Кім .