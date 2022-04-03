"Будемо святкувати перемогу на твоєму концерті": Макс Барських підбадьорив українців рішенням вступити до ЗСУ

Співак змінив мікрофон на зброю.

Популярний український співак Макс Барських не побоявся остаточно втратити своїх шанувальників із росії та вступив до ЗСУ, щоб захищати свою батьківщину від російських окупантів. Артист проходить навчання після якого вирушить на фронт разом із досвідченішими бійцями.

Про своє рішення співак повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі, опублікувавши відео у військовій формі.

"Ще місяць тому єдине, що було в мене в руках — це мікрофон. Але зараз час змінюється. Скажіть, як святкувати нашу перемогу? Які у вас є ідеї? Давайте подумаємо", — звернувся він до своїх шанувальників.

Фанати Барських були шоковані таким вчинком улюбленого артиста. У коментарях під його публікацією фани активно підтримують свого улюбленця, називаючи його героєм.

Зазначимо, що раніше відомий український співак, соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який обороняє Київ у лавах Нацполіції, отримав поранення під час обстрілу столиці. Артиста зачепило уламком від міни.

Також раніше "Телеграф" писав, що війну росії проти українців деякі російські "знаменитості" підтримали. Проте є багато артистів, наприклад , Валерій Меладзе, Іван Ургант та Юрій Дудь, які вважають, що війну треба припинити.