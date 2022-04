19-річна співачка забрала головні нагороди на Греммі-2022: хто ще у списку переможців

Олівія Родріго перемогла у номінації "Кращий новий артист".

У США відбулася 64-а церемонія вручення головної музичної премії "Греммі", на якій виступив президент України Володимир Зеленський. Вперше з початку епідемії коронавірусу вона пройшла у повноцінному форматі. "Телеграф" оприлюднює повний список переможців премії.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

19-річна співачка Олівія Родріго перемогла у номінації "Найкращий новий артист". Співачка також забрала дві інші нагороди за " Найкращий поп-альбом" та "Найкраще поп-виконання", залишаючи позаду Біллі Айліш.

Звання "Найкращого альбому року" отримала платівка We are Джона Батісти, він став першим темношкірим артистом за останні 14 років, який отримав цю нагороду.

Премію як "Найкращий поп-альбом" отримав Love for Sale Леді Гага та Тоні Беннетта. Найкращим танцювальним/електронним записом визнали Alive Rüfüs Du Sol, найкращим танцювальним/електронним альбомом — Subconsciously Black Coffee. У номінації найкраще рок-виконання переміг трек Making A Fire гурту Foo Fighters, у найкращій рок-композиції — Waiting On A War тієї ж групи, а у кращому рок-альбомі — їх Medicine At Midnight.

Читайте також: Категорія Культура Зірки "Голлівуду" в ефектному вбранні підтримали Україну на "Оскарі": найкращі фото Багато гостей церемонії одягли значки та нагрудні хустки у колір українського прапора.

Також нагороди отримав гурт Dream Theater за пісню The Alien (краще метал-виконання), HER за композицію Fight For You (краще традиційне R&B), Lucky Daye за альбом Table For Two (кращий R&B альбом).

Реп-дует Silk Sonic (Бруно Марс та Андерсон Паак) виграв музичну премію "Греммі" у номінації "Пісня року" з композицією Leave The Door Open.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто отримав премію "Оскар" цього року.