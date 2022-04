19-летняя певица забрала главные награды на Грэмми-2022: кто еще в списке победителей

Оливия Родриго победила в номинации "Лучший новый артист".

В США прошла 64-я церемония вручения главной музыкальной премии "Грэмми", на которой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Впервые с начала эпидемии коронавируса она прошла в полноценном формате. "Телеграф" публикует полный список победителей премии.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

19-летняя певица Оливия Родриго победила в номинации "Лучший новый артист". Певица также забрала две других награды за "Лучший поп-альбом" и "Лучшее поп-исполнение", оставав позади Билли Айлиш.

Звание "Лучшего альбома года" получила пластинка We are Джона Батисты, он стал первым темнокожим артистом за последние 14 лет, получившим эту награду.

Премию как "Лучший поп-альбом" получил Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee. В номинации лучшее рок-исполнение победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, в лучшей рок-композиции — Waiting On A War той же группы, а в лучшем рок-альбоме — их Medicine At Midnight.

Читайте также: Категория Культура Звезды "Голливуда" в эффектных нарядах поддержали Украину на "Оскаре": лучшие фото Многие гости церемонии надели значки и нагрудные платки в цвет украинского флага.

Также награды получила группа Dream Theater за песню The Alien (лучшее метал-исполнение), H.E.R. за композицию Fight For You (лучшее традиционное R&B), Lucky Daye за альбом Table For Two (лучший R&B альбом).

Рэп-дуэт Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак) выиграл музыкальную премию "Грэмми" в номинации "Песня года" с композицией Leave The Door Open.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто получил премию "Оскар" в этом году.