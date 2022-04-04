19-летняя певица забрала главные награды на Грэмми-2022: кто еще в списке победителей
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Оливия Родриго победила в номинации "Лучший новый артист".
В США прошла 64-я церемония вручения главной музыкальной премии "Грэмми", на которой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Впервые с начала эпидемии коронавируса она прошла в полноценном формате. "Телеграф" публикует полный список победителей премии.
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19-летняя певица Оливия Родриго победила в номинации "Лучший новый артист". Певица также забрала две других награды за "Лучший поп-альбом" и "Лучшее поп-исполнение", оставав позади Билли Айлиш.
Звание "Лучшего альбома года" получила пластинка We are Джона Батисты, он стал первым темнокожим артистом за последние 14 лет, получившим эту награду.
Премию как "Лучший поп-альбом" получил Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee. В номинации лучшее рок-исполнение победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, в лучшей рок-композиции — Waiting On A War той же группы, а в лучшем рок-альбоме — их Medicine At Midnight.
Также награды получила группа Dream Theater за песню The Alien (лучшее метал-исполнение), H.E.R. за композицию Fight For You (лучшее традиционное R&B), Lucky Daye за альбом Table For Two (лучший R&B альбом).
Рэп-дуэт Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак) выиграл музыкальную премию "Грэмми" в номинации "Песня года" с композицией Leave The Door Open.
Ранее "Телеграф" писал о том, кто получил премию "Оскар" в этом году.
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