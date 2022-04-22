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Астролог назвала ключову дату та подію, після якої російські окупанти почнуть покидати Україну

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Астролог зробила прогноз про долю України Новина оновлена 22 квітня 2022, 16:28
Астролог зробила прогноз про долю України

Сонячне затемнення вплине на долю нашої країни, вважає астролог

Астролог Влаентина Віттрок вважає, що сонячне затемнення 30 квітня кардинально змінить долю України. Саме цей день вона вважає ключовою датою, коли російські окупанти почнуть залишати нашу країну.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Україна позиціонує себе як державу з сильною згуртованою армією, здатною протистояти другій армії світу. Український народ згуртований як ніколи і показує приклад іншим країнам", — наголошує астролог.

Вона також зазначила, що є висока ймовірність підписання важливих документів у період сонячного затемнення.

"Ми маємо в прогресіях два руйнівні градуси: 1-ї Терезів і 19-ї Скорпіона там, де стоїть прогресивний Плутон — Бог війни, сказати, що це схоже на затишшя? Можливо, і знову ж таки варто пам’ятати, що затемнення в будинку підписання документів ", — пише Віттрок.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

Теги:
#Росія #Війна #Астролог
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