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"Покажемо, на що здатні": астролог розповіла про поворотний момент для України у сонячне затемнення

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Затемнення 30 квітня змінить долю України Новина оновлена 25 квітня 2022, 10:00
Затемнення 30 квітня змінить долю України

За словами астролога, на Україну під час сонячного затемнення чекає непростий період

Вже цього тижня, 30 квітня, весь світ чекає на дуже важливу астрологічну подію — Сонячне затемнення. Астролог Ольга Медвецька прогнозує, що воно сильно вплине на долю України.

Про це вона написала на своїй сторінці astro.medvedka.

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Астролог наголосила, що цього року сонячне затемнення пройде у поєднанні з планетою незалежності – Ураном.

Сонячне затемнення проходитиме у поєднанні з планетою несподіванок, революцій та незалежності – Ураном. Тобто це будуть нові принципово важливі події (скажімо навіть – доленосні, адже на затемнення випадковостей не буває), до того ж непередбачувані, несподівані, практично неможливо спрогнозувати. Події, продиктовані затемненнями, можуть розвиватися за місяць до і після затемнення. Але, звичайно, чим ближче до дня Х, тим більша ймовірність і фатальність подій", — пише Медвецька.

Як сонячне затемнення вплине на долю України

За словами астролога, на Україну під час сонячного затемнення чекає непростий період.

"Дуже показово те, що сонячне затемнення буде в 1 будинку натальної карти України. Тобто події, викликані цим затемненням, стосуватимуться становлення України, заявлених про себе у світі, вміння показати себе і на що здатна Україна. У принципі, цим держава і займається Цікаво, що затемнення ці теми ще посилить Зірки підказують, що нам буде дуже нелегко (транзитний Сатурн в одному градусі з натальним Місяцем, опозиція до натального Плутона від точки затемнення), але ми будемо сильними, дуже сильними, навіть непохитними (транзитний Плутон у гармонійному аспекті до Марса в карті України)", — пише вона.

Проте Україна все ж таки здобуде перемогу над своїми ворогами, наголошує астролог.

Як повідомляв "Телеграф", раніше екстрасенс та астролог Сергій Кобзар спрогнозував перемогу України у війні вже у квітні.

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#Війна #Астролог
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