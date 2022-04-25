"Покажемо, на що здатні": астролог розповіла про поворотний момент для України у сонячне затемнення

За словами астролога, на Україну під час сонячного затемнення чекає непростий період

Вже цього тижня, 30 квітня, весь світ чекає на дуже важливу астрологічну подію — Сонячне затемнення. Астролог Ольга Медвецька прогнозує, що воно сильно вплине на долю України.

Про це вона написала на своїй сторінці astro.medvedka.

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Астролог наголосила, що цього року сонячне затемнення пройде у поєднанні з планетою незалежності – Ураном.

Сонячне затемнення проходитиме у поєднанні з планетою несподіванок, революцій та незалежності – Ураном. Тобто це будуть нові принципово важливі події (скажімо навіть – доленосні, адже на затемнення випадковостей не буває), до того ж непередбачувані, несподівані, практично неможливо спрогнозувати. Події, продиктовані затемненнями, можуть розвиватися за місяць до і після затемнення. Але, звичайно, чим ближче до дня Х, тим більша ймовірність і фатальність подій", — пише Медвецька.

Як сонячне затемнення вплине на долю України

За словами астролога, на Україну під час сонячного затемнення чекає непростий період.

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"Дуже показово те, що сонячне затемнення буде в 1 будинку натальної карти України. Тобто події, викликані цим затемненням, стосуватимуться становлення України, заявлених про себе у світі, вміння показати себе і на що здатна Україна. У принципі, цим держава і займається Цікаво, що затемнення ці теми ще посилить Зірки підказують, що нам буде дуже нелегко (транзитний Сатурн в одному градусі з натальним Місяцем, опозиція до натального Плутона від точки затемнення), але ми будемо сильними, дуже сильними, навіть непохитними (транзитний Плутон у гармонійному аспекті до Марса в карті України)", — пише вона.

Проте Україна все ж таки здобуде перемогу над своїми ворогами, наголошує астролог.

Як повідомляв "Телеграф", раніше екстрасенс та астролог Сергій Кобзар спрогнозував перемогу України у війні вже у квітні.