Японка підкорила мережу, вивчаючи українську мову та підтримуючи Україну у війні проти росії

Дівчина відзначає героїзм та мужність нашого народу та заявляє, що одного разу хоче приїхати в Україну

Японка Хонока стала справжньою зіркою мережі після того, як почала вивчати українську мову і почала підтримувати Україну у війні проти росії. Її духопідйомні пости збирають десятки тисяч лайків та сотні подячних коментарів.

Свої звернення до українців дівчина публікує у Твіттері.

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Так, дівчина щодня публікує яскраві пости зі словами підтримки для українців. Вона наголошує на героїзмі та мужності нашого народу і заявляє, що одного разу хоче приїхати в Україну, щоб зустрітися з її прекрасними людьми. Хонока навіть почала вивчати українську мову для цього.

"Україна і Японія знаходяться далеко один від одного. Але серце завжди одне. Колись я поїду в Україну і зроблю все можливе, щоб поспілкуватися з багатьма людьми, робити все можливе. Усім дякую", — пише дівчина українською мовою (орф. автора збережена, — прим. ред.).

Вона також каже, що дуже хоче відвідати Київ для того, щоб скуштувати найсмачнішу українську їжу. На що українці навперебій стали запрошувати її в гості, радячи спробувати херсонські кавуни та галушки полтавців.

Загалом пости японки викликали великий резонанс серед українців. Кожен із них збирає десятки тисяч лайків, а вдячні люди залишають під ними сотні вітальних коментарів.

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