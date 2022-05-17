Астролог назвала ключові дати у війні в Україні: ворог може застосувати зброю масового ураження

Ескалації у війні росії з Україною поки що не передбачається, вважає астролог

Астролог Ольга Медвецька розповіла про небезпечні періоди для України у травні-червні 2022 року. Йдеться з’єднання Марса з Нептуном, та був і з Юпітером.

Свій прогноз вона опублікувала в Інстаграм.

Чому росії не виграти війну проти України?

За її словами, ворог може застосувати в Україні зброю масової поразки.

"З’єднання Марса з Нептуном 15-22 травня може принести застосування секретної зброї масового ураження (напр, біологічної, хімічної), аварійних ситуацій, пов’язаних з використанням хімії, посилення релігійного екстремізму, природні катаклізми, пов’язані з водною стихією світові інтриги та інтриги", — пише астролог.

При цьому Медвецька зазначила, що ескалації у війні Росії з Україною поки що не передбачається.

"Сполука Марса з Юпітером буде відчуватися після 22 травня і до 6 червня. Не буде ескалації, збільшення агресії. Можливо втягнення у війну третіх держав або виникнення нових військових конфліктів у світі", — написала вона.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре володимир путін.