Астролог розповіла, коли в Україні закінчиться війна

Війна з росією, за словами Перл, може завершиться у березні наступного року підписанням не мирного договору, а акта, "схожого на капітуляцію".

Відомий австралійський астролог Анжела Перл зробила свій прогноз про те, коли може закінчитися війна росії з Україною. На її думку, це станеться не раніше кінця 2022 року.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Право на владу".

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Проте астролог піднесла і позитивні новини. Так, вона вважає, що вже в 2023 році можна чекати повернення Донбасу, капітуляції росії (приблизно в березні) і початку переговорів щодо Криму, вважає австралійський астролог з українським корінням Анжела Перл.

Астролог пояснила, що 5 червня Сатурн розвертається і відступає назад, тобто розпочнуться процеси, які допоможуть виганяти ворога. Вже наприкінці літа люди масово повертатимуться до своїх будинків, до звільнених населених пунктів.

"Влітку Сатурн розвертається, і в червні йтиме ще раз, за тим самим положенням. Але це, як я розумію, вже будуть наші наступальні дії. Так, ще будуть втрати, ще буде складно, ще будуть серйозні бої. Але це ми будемо. виганяти ворога "з території України", — розповідає Перл.

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Війна з росією, за словами Перл, може завершиться в березні наступного року підписанням не мирного договору, а акта, "схожого на капітуляцію" росії.

"Уся ця історія почалася на протистоянні двох планет — Сатурна та Урана. Сатурн — це планета консерватизму, всього старого, старої системи. Знаходиться ця планета в знаку росії. І вона в дуже напруженому аспекті з Ураном. А Уран — це планета всього нового, молодого, планета волі. Вона перебуває у знаку України. І ось це протистояння закінчується у березні — десь 8 числа. Не думаю, що називатиметься мирний договір. Швидше, це буде схожим на капітуляцію", — розповіла астролог.

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