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Загрожує втрата територій? Астролог попередила про складний період для України

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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На Україну чекає непростий період, передбачає астролог Новина оновлена 24 травня 2022, 09:59
На Україну чекає непростий період, передбачає астролог

Астролог зробила не райдужний прогноз для України

Астролог Анна Єфремова склала прогноз про подальшу долю України у війні та передбачила можливу втрату територій.

Такий прогноз вона опублікувала у своєму "Телеграм-каналі".

"З 22 травня включиться несприятлива комбінація. В Україні, яка, віщує втрату землі, певної території, за вимушеними обставинами. Буде вона активна до лютого 2023 року. Але це не означає, що ситуація по всій країні буде однаковою. Така сама включалася у 2014 році. ситуація з Кримом та Частиною Донецької та Луганської областей", — пише астролог.

Єфремова зазначає, що незабаром така ситуація буде активною знову.

"Найголовніший сценарій почне програватися після травня 2022 року і він несе для України ризики втратити території в офіційному форматі. Зараз Активний Сатурн і він не запитує, хочеш ти чогось чи ні, він змушує тебе погодитися з певною ситуацією у сфері будинку де знаходиться. Сатурн розташований у 12-му будинку (будинок втрат) разом з 4-м будинком (земля).При цьому не важливо, що ти робиш або не робиш.Це потужна енергія яка буде діяти незалежно від бажань і вчинків людини. Тобто він поверне ситуацію, яка вже колись була, а була вона у 2014. Тільки цього разу все масштабніше", — резюмувала астролог.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

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#Війна #Астролог