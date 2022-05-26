Таропрогноз на 27 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Для багатьох п’ятниця стане дуже продуктивною

Кожен новий день у сучасній реальності може принести безліч несподіваних сюрпризів та поворотів. "Телеграф" зробив розклад Таро, до чого готуватися у п’ятницю, 27 травня.

Не замислюючись, виберіть одну з трьох карт, зображених на малюнку нижче:

Довірте вибір інтуїції

Тепер подивіться, що це була за карта:

Ті ж карти зворотним боком

І пояснюємо значення їх усіх:

Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви доклали багато зусиль, дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже щасливі. Можливо, Ви очікували більшого, а можливо, хотіли чогось іншого.

Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитися, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Перевернуте Сонце

У п’ятницю Ви можете зіткнутися з труднощами через власне боягузтво та негативний настрій. Але за допомогою працьовитості та старання Ви з усім упораєтеся.

Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на врівноваження життя. 27 травня Вам вдасться віднайти баланс між сферами своєї діяльності. Також легко буде вчити щось нове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які складнощі кожному знаку Зодіаку пророкують карти Таро на літо.