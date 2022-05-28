"На черзі пенсійний фонд?": рудого з "Іванушек" висміяли за рекламу тонометра

Рудий з "Іванушек" більше не рекламує пиво чи інший алкоголь.

Реклама різних товарів — це один із додаткових доходів багатьох знаменитостей. І відомий російський співак Андрій Григор’єв-Аполлонов, соліст популярної групи "Іванушки International", також не став винятком. Проте товари, які він рекламує, стали приводом для жартів у мережі.

Приводом для обговорення рудого з "Іванушек" стали його фото з тонометром, які він опублікував у себе на сторінці в Інстаграм. Користувач Twitter під ніком Камнеіл зазначив, що раніше артист рекламував алкоголь, проте з віком "уподобання" стали іншими.

"Але сумно думати, що даремно нам була молодість дана" — підписав свою посаду якийсь Камнеіл.

У коментарях користувачі соцмережі згадали, що Григор’єву-Аполонову вже понад 50 років, тому така реклама саме йому під вік, і почали активно жартувати на цю тему. Також під постом коментатори пишуть свої варіанти, якою буде наступна реклама артиста.

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